Кременчуцький завод техвуглецю збільшив обсяги виробництва майже на чверть

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ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» за січень-квітень 2021 року збільшив обсяги виробництва на 24,8% (порівняно з таким же періодом 2020 року). Такими є дані управління економіки виконкому.

Виготовлено майже 32 тис тонн техвуглецю порівняно з 25,6 тис тонн за цей же період минулого року.

У минулому році КЗТВ (якраз у цей період) був змушений зменшити обсяги виробництва через коронакризу: були проблеми з відвантаженням готової продукції, вона накопичувалася на складах. Наприкінці квітня до середини травня минулого року підприємство навіть тимчасово зупинялося. Про це раніше повідомляв ТЪ директор підприємства Вячеслав Яворський. Та наразі, як бачимо, ситуація нормалізувалася – і завод надолужує виробництво.

Наразі це найбільше зростання серед кременчуцьких підприємств. Лідером минулого місяця був ПрАТ «Кредмаш» - і зараз показники обсягів виробництва цього підприємства теж високі: ріст виробництва асфальтозмішувальних установок склав 20% (24 установки проти 20 цей же період минулого року).