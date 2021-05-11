У Кременчуці проведуть традиційний конкурс молодих журналістів пам’яті Вадима Бойка

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У Кременчуці оголошено традиційний міський конкурс молодих журналістів пам’яті Вадима Бойка. Організатором заходу виступає Кременчуцька громадська організація Медіа-центр «Репортер».





Участь у конкурсі можуть взяти творчі роботи учнів шкіл, професійних навчальних закладів та студентів Кременчука. Для участі не потрібна журналістська освіта чи досвід роботи у ЗМІ. Головне – бажання поділитися зі світом якоюсь новиною, спостереженням, відкриттям.





Тематика конкурсу є демократичною і може відповідати таким напрямкам, але не обмежуватися ними:





«Висит груша – нельзя скушать» (екологічна тематика. Приклади тем: проблеми з захистом довкілля в Кременчуці та як мешканці їх намагаються вирішити. «Як глобальні проблеми планетарного рівня відбиваються на житті мого міста?», «Що я, маленька людина, можу зробити для планети Земля?» та багато інших тем);





«Біймося байдужих!» (теми, присвячені проблемам сьогодення: як люди переживають війну, як допомагають українським Збройним силам вистояти; з якими щоденними проблемами стикаються люди з особливими потребами? Як школярі можуть допомогти самотнім людям? Історії вимушених переселенців: як вони адаптувалися в нашій громаді? Інші важливі для суспільства чи вашого навчального закладу/будинку/вулиці/міста… теми);





«Люди-сонця» (озирніться навколо – поруч з вами може жити людина, яка дарує світло свого серця іншим людям. Чи не варто розповісти про неї? Героями сюжетів можуть бути волонтери, наші воїни-захисники, учнівські або студентські лідери, що впроваджують якийсь цікавий проект, дорослі наставники, улюблені учителі, батьки тощо).





«Поговоримо про нас» (життя молоді, її захоплення, інтереси: мода, навчання, музика, неформальні групи, все, що наповнює цей світ сенсом!);





Спеціальна номінація «Життя, як спалах блискавки» – збирання та фіксування спогадів сучасників про Вадима Бойка.

Журналістські матеріали для конкурсу мають бути написані не пізніше 2020 року й можуть бути призначені для оприлюднення як в друкованих, так і в електронних виданнях. Тексти можуть супроводжуватися фотографіями, малюнками, відео, аудіосюжетами.





Вимоги до друкованих матеріалів:

Формат – на вибір автора: замітка, аналітична стаття, новина, інтерв’ю, есе чи інший жанр журналістики.

Тексти українською або російською мовами до 5 тисяч знаків із фотографіями та ілюстраціями чи без них.

Роботи, в яких використано більше 10% інформації з інтернету чи публікацій інших авторів – оригінальними не вважаються і на конкурс не допускаються.





Як подати матеріали на конкурс?





На електронну адресу reporterkrеmen@gmail.com надсилайте: власні творчі доробки, збережені в текстовому форматі (з фото- чи ілюстраціями або без них).





До роботи додайте також анкету із зазначенням: прізвища, ім’я, по батькові, дати народження, статі, місця навчання або роботи, домашньої адреси та телефонів для контакту.





Матеріали на конкурс із анкетами приймаються до 28 травня 2021 року.





Матеріали учасників конкурсу після попереднього відбору професійного журі, що складатиметься із журналістів провідних ЗМІ, будуть надруковані на сайтах партнерів конкурсу для голосування.





Журі оцінюватиме роботи за такими критеріями:

соціальна спрямованість та гострота матеріалу;

наявність прикладів з власного досвіду або життя героя публікації;

стилістично-художня якість, використання засобів публіцистичного стилю;

відповідність творчого доробку обраній тематиці та жанровим особливостям журналістики.

У якості нагород передбачені грошові премії та цінні подарунки.





УВАГА! Усі матеріали повинні бути написані автором особисто, а не знайдені в інтернеті чи інших джерелах.