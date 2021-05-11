Почому VIP-місце на кладовищі у Кременчуці і чому СКРП хоче підняти ціну на послуги

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 1 070 Коментарів: 4

Таємний прайс

9-10 квітня кременчужани йшли на могили до рідних у традиційні поминальні дні. Благоустрій місць поховань – зазвичай це справа рідних покійного. Та, напевне, багато хто звертав увагу, що на кладовищах є особливі місця з додатковим благоустроєм: чітко розбиті на квадрати та вимощені тротуарною плиткою - у так званих VIP-cекторах. (Ми зараз говоримо не про почесні поховання, а для «простих смертних» - але за додаткові гроші).





На Новоміському (Новоревівському) кладовищі такі місця розташовані у кінці кладовища, і з’явилися вже тоді, коли фактично на ньому припинили виділення місць під поховання. На той час уже не було землі, і спецкомбінат ритуальних послуг «відвоював» її у лісу, розширивши межі цвинтаря.





На новішому Свіштовському кладовищі VIP-місця з особливим мощенням плиткою розташовані біля самого входу. Скільки коштує місце у цьому особливому секторі? У відкритому доступі відповіді на це запитання наразі немає. На це звернула увагу депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець, відвідавши й Свіштовське кладовище, і КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг», яке опікується і місцями, і ритуальними справами. Натомість із системи Prozorro відомо, що СКРП уклав угод на мощення плиткою в особливих секторах у 2020-2021 роках сумарно на 646 тис грн.









«Я розумію, що особливий сервіс потребує додаткових капіталовкладень, але я не розумію, чому алгоритм оформлення ділянки для поховання у VIP-секторі - це особлива таємниця, яку працівниці рецепції не розголошують. На жаль, у відкритому доступі немає інформації ні про розцінки, ні про те, за якою процедурою можна це місце отримати.

Не хочу ніякою мірою образити пам’ять померлих чи почуття їхніх родичів цією публікацією.

Мова виключно про культуру підзвітності громаді», - написала депутатка Лариса Гориславець, побувавши на Свіштовському кладовищі та потім із питаннями - на спецкомбінаті, де її зустріли, м’яко кажучи, не дуже привітно.









Як вона розповіла «Телеграфу», її візиту на СКРП передували запити, де вона цікавилася особливими розцінками, яких чомусь немає у прайсі, та питаннями господарської діяльності підприємства. У відповідь від комунального підприємства – тиша… Щоправда, бухгалтерка СКРП запевнила депутатку, що відповідь їй готували, та обіцяла з’ясувати, куди ж вона поділася.





«Одним словом, результат візиту на КП СКРП такий: спростували прислів’я «смерть усіх урівнює»

просили передати керівнику щире бажання вести діалог. Чекаю відповіді на звернення і запрошення на розмову

дізналися прайс на ритуальні послуги. Розцінок на поховання у VIP-секторі там немає. Прайс є на сайті міськради, шукати незручно, спеціального сайту КП не знайшли», - підсумувала Лариса Гориславець.





З прайсом на послуги СКРП можна ознайомитися тут.





За неофіційною інформацією із джерел, близьких до СКРП, «Телеграфу» стало відомо, що місце у VIP-cекторі коштує 7 500 гривень. Підкреслюємо, це – лише за саме місце на кладовищі. (Якщо ви платили не таку суму – напишіть нам у коментарях).







Понад пів мільйона – на плитку

Як уже було сказано, самому підприємству СКРП (відповідно до інформації у системі Prozorro) робота з благоустрою сектору 1В на вулиці Свіштовська (укладання тротуарної плитки) коштуватиме сумарно 646 тисяч гривень, а саме:

247,3 тисячі гривень – у 2020 році (у Prozorro вже є звіт про виконання договору на ці роботи);

398,7 тисячі гривень – така сума договору на плитку у 2021 році (очікувана сума закупівлі була вищою – 444 тис грн, тож конкурентні закупівлі таки допомагають економити гроші).

За даними СКРП, які відображені у планах цих закупівель, ці кошти – не бюджетні, а від господарської діяльності самого підприємства – тобто роботи з благоустрою напряму впливають на приховані розцінки спецкомбінату для кременчужан, які цікаво дізнатися і депутатці, і нам.



Переможця тендера визначили з порушенням

Обидва підряди на благоустрій сектора 1В на Свіштовському кладовищі за результатами спрощених закупівель отримав 25-річний ФОП Дробязко Володимир Володимирович. У 2020 році конкурентів у нього не було (але спрощена закупівля, на відміну від відкритих торгів, може відбуватися і з одним учасником).





У 2021 році на торги за підряд із тротуарною плиткою прийшов ще один учасник – ПП «Будмонтажпроект-17» (керівник Сергій Галата). Репутація конкурента далеко не бездоганна – він неодноразово був фігурантом наших публікацій. Але у підготовці документів на тендери його фірма спец, бо співпрацювала з бюджетом багато років поспіль, і тому її спеціалісти одразу побачили порушення у визначенні переможця спрощеної закупівлі та виступили з вимогою усунути це порушення. Так, відповідно до умов цього тендера, замовник (СКРП) вимагав від учасників «наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору», на підтвердження чого учасник мав надати копію аналогічного договору «з обов’язковим наданням підтвердження його виконання (акт приймання-передавання виконаних робіт)». ФОП Дробязко не надав акт виконаних робіт (ми пересвідчилися в цьому, ознайомившись із документами, поданими на тендер) – але замовник не зважив на те, що учасник не виконав умови документації про закупівлю. І визначив ФОП Дробязко переможцем.





У відповідь на скаргу ПП «Будмонтажпроект-17» СКРП як замовник повідомив:





«Умови, визначені в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та вимогах до предмету закупівлі, були сформовані з метою укладення договору про закупівлю робіт з учасником, який має реальну можливість виконати роботи, передбачені у технічному завданні, та гарантувати якість цих робіт. Саме тому учасника ФОП Дробязко В.В. було визначено переможцем згідно ч. 12 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі», так як надані ним документи підтверджують можливість якісного виконання зазначених робіт з дотриманням головних принципів закупівель, а саме максимальної економії коштів.

З огляду на зазначене, Ваша Вимога не підлягає задоволенню».





ПП «Будмонтажпроект» подав повторну скаргу, запитавши: які ж такі документи запевнили замовника у «якісному виконанні»?





«З відповіді витікає пряма Ваша зацікавленість у перемозі вищенаведеного ФОПу.

Просимо Вас відхилити пропозицію учасника ФОП Дробязко В.В. у зв’язку з тим, що вона не відповідає умовам, визначеним в документації на проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі», - зазначено у скарзі.





Та КП СКРП просто залишило її без відповіді…







Від похоронної справи - аж 52 тисячі гривень прибутку за рік

Нам теж дуже цікаві офіційні розцінки, які не ввійшли у прайс. І не лише це. Скільки коштів у цілому отримано підприємством від оформлення під поховання VIP-місць? Від господарської діяльності – за винятком бюджетних коштів?





На сайті Кременчуцької міської ради, на своїй сторінці у розділі «Комунальні підприємства» КП СКРП розмістило річний звіт керівника – Віталія Стефаненка - про роботу за 2020 рік. Вказано, що чистий дохід від реалізації товарів, робіт та послуг склав 20 млн 98 тисяч гривень. А чистий прибуток підприємства (це доходи за винятком витрат) склав лише 52 тисячі гривень. Натомість дотації з міського бюджету, які були виділені СКРП, у звіті не відображені взагалі. Фінансового звіту за 2020 рік (він є обов’язковим для оприлюднення у формі відкритих даних) на порталі відкритих даних немає – є лише проміжний звіт. Отже, у фінансовій діяльності СКРП – більше питань, ніж відповідей. Складається враження, що воно непідзвітне своєму засновнику – територіальній громаді міста.





Натомість у звіті СКРП, зокрема, міститься інформація про те, що підприємство готує на розгляд виконкому нові тарифи за свої послуги. Не на особливі – а на звичайні: копання могил, оформлення договору-замовлення, видачі свідоцтва на поховання, затверджені, відповідно, у 2009 та 2010 році. Директор СКРП у своєму звіті обґрунтовує це тим, що «при розрахунках тарифів на згадані послуги закладені ціни станом на 23.03.2009 року та 03.09.2010 року».





ТЪ зателефонував директору СКРП Віталію Стефаненку. Ми хотіли отримати відповіді хоча б на частину питань, уже озвучених вище. І дізнатися, на скільки керівництво КП хоче підняти ціну на послуги для містян.





Та пан Стефаненко, навіть не вислухавши питання, сказав:





- Питання в письмовому вигляді відправляйте на адресу підприємства.





Про результати розгляду нашого інформаційного запиту ми обов’язково повідомимо. Далі буде. Якщо у вас також з’явилися питання до керівництва СП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» - пишіть нам у коментарях. Будемо з’ясовувати їх разом.





А поки що складається враження, що СКРП не підзвітне своєму засновнику – територіальній громаді міста, тобто нам із вами.