На Полтавщині знову розшукують неповнолітню

Сьогодні, 15:44 Переглядів: 559

Дівчина пішла з дому минулої доби і досі не повернулася

Кременчужан просять надати будь-яку інформацію щодо місця перебування неповнолітньої полтавки.





Як стало відомо редакції, 16-річна Марія Святославівна Пробало, жителька Полтави, 10 травня близько 17.00 пішла з дому і до цього часу не повернулася. Наразі її розшукують силами Полтавського районного управлінняя поліції.





Прикмети дівчини: зріст – 155 см, середньої статури, волосся довге білого кольору, очі – блакитні. На момент зникнення була одягнена в чорні брюки, толстовку чорного кольору, сріблясті кеди.





Якщо вам відома інформація про цю дівчину, що допоможе пришвидшити її розшук, просимо повідомити до Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами (0532) 51-77-55 (чергова частина), 0508335214, 0993394571, 0955102348, 050-60-62-919 або «102».



