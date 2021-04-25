Бандитська романтика: стали відомі подробиці зникнення 14-річної школярки з Полтави

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 343

За інформацією соцмереж, 14-річна школярка Інна Постриган, яку розшукують з 18 квітня у Полтаві, знаходиться у компанії раніше судимого 22-річного Дмитра Саленко-Персіянова. Чоловік відсидів 4 роки, і після дострокового звільнення встиг вкрасти два мопеди.









Нещодавно він познайомився зі школяркою, задуривши дівчині голову. Тепер пара у бігах. Молоді люди вимкнули мобільні телефони та весь час пересуваються Полтавщиною. Зазначається, що протягом тижня їх бачили у Кременчуці та Бутенках Кобиляцького району.





Якщо у вас є інформація про місце знаходження школярки або молодика - повідомите до Полтавського райуправління поліції за номерами: 0506062919 (чергова частина) або 102.



