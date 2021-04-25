З 22 квітня на вакцинацію можна записатись всім колективом

Колективи, що мають у штаті понад 50 осіб, охочих вакцинуватися, можуть подати заявку на щеплення проти COVID-19 від організації, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Для проведення вакцинації керівництву колективу потрібно заздалегідь скласти списки охочих зробити щеплення. Таких людей повинно бути не менше 50. Але в той же час треба враховувати, що одна мобільна бригада може зробити близько 100 щеплень в день – тож кількість людей не повинна значно перевищувати цю цифру.
Заявку на щеплення можна подати за номером 0 800 60 20 19. Після отримання заявки регіональний координатор з вакцинації зателефонує відповідальній особі, коли підійде час вакцинації. Він повідомить усю необхідну для проведення щеплень інформацію.
Умови, які необхідно забезпечити керівництву організації для проведення щеплень:
Більше про вакцинацію від COVID-19 можна дізнатися за посиланням.