З 22 квітня на вакцинацію можна записатись всім колективом

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 199

Головна умова – в компанії має бути не менше 50 охочих зробити щеплення

Колективи, що мають у штаті понад 50 осіб, охочих вакцинуватися, можуть подати заявку на щеплення проти COVID-19 від організації, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.





Для проведення вакцинації керівництву колективу потрібно заздалегідь скласти списки охочих зробити щеплення. Таких людей повинно бути не менше 50. Але в той же час треба враховувати, що одна мобільна бригада може зробити близько 100 щеплень в день – тож кількість людей не повинна значно перевищувати цю цифру.





Заявку на щеплення можна подати за номером 0 800 60 20 19. Після отримання заявки регіональний координатор з вакцинації зателефонує відповідальній особі, коли підійде час вакцинації. Він повідомить усю необхідну для проведення щеплень інформацію.





Умови, які необхідно забезпечити керівництву організації для проведення щеплень:

підготувати відповідно обладнане приміщення (чисте, з добрим освітленням, відокремлене від робочої зони, з доступом до рукомийника та інтернету);

надати окреме приміщення для спостереження протягом 30 хвилин після щеплення, яке може вмістити до 15 осіб;

під час проведення вакцинації забезпечити використання засобів індивідуального захисту.

Більше про вакцинацію від COVID-19 можна дізнатися за посиланням.