Кременчук, Полтавщина

Вже більше 6 тисяч полтавчан позбавили права сідати за кермо

Сьогодні, 08:36 Переглядів: 352

 

Причина — несплачені аліменти

На Полтавщині вистачає громадян, які допустили заборгованість зі сплати аліментів, і вже 6 тисяч з них позбавлені права керувати транспортними засобами. Також у якості додаткових важелів впливу Міністерство юстиції може занести порушників до Єдиного реєстру боржників, арештувати майно і банківські рахунки, заборонити виїжджати за кордон та користуватись зброєю.

 

Заборгованістю, яка може нести за собою такі наслідки, вважається сума у сукупному розмірі 4 щомісячних платежів (або 3 для батьків тяжко хворих дітей). Тож для уникнення обмеження рекомендумо батькам, що сплачують аліменти, не затягувати з цим.

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Автор: Леонід Книш
Теги: аліменти
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