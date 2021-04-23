На Полтавщині поліція продовжує шукати 14-річну Інну Постриган, яку бачили у Кременчуці

На Полтавщині поліція продовжує шукати 14-річну Інну Постриган, яка зникла 18 квітня. За даними відділу ювенальної превенції поліції області, на цьому тижні дівчину бачили у Кременчуці. Наразі є інформація, що вона може перебувати у Полтавському районі в компанії 22-річного Дмитра Саленка-Персіянова.
Особливі прикмети: на обличчі дівчини – веснянки. Однак дівчина нерідко маскує їх за допомогою косметики та може робити артвізаж (як на фото).
На момент зникнення Інна була одягнена в чорні куртку, штани та кросівки.
Прикмети Дмитра Саленка-Персіянова, з ким може перебувати дівчина: зріст – близько 180 см. Був одягнений в куртку темно-сірого кольору, чорну кепку, спортивні штани сірого кольору. На ногах – чорні кросівки.