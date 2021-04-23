Кременчуцький учень виборов третє місце у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності

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Учень 3-го курсу групи В1–18 Данило Галицький з Вищого професійного училища №7 виборов третє місце у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії «Верстатник широкого профілю». Про це повідомив ТЪ директор ВПУ №7 Микола Несен.





Третій етап конкурсу відбувся 13-16 квітня на базі Запорізького вищого професійного училища «Моторобудівник», у ньому брали участь переможці обласних етапів, представники 16 областей України та Києва. Полтавщину представляв Данило Галицький.





Конкурс фахової майстерності складався з двох турів: теоретичного та практичного. 13 квітня провели теоретичний тур – учасники проходили онлайн-тестування. Практичний тур поділили на 3 дні. Кожного дня виступали 6 учасників, яких визначали шляхом жеребкування. 14 квітня Данило виконав практичне завдання – токарні та фрезерні роботи.





21 квітня підбили підсумки конкурсу. 1 місце виборов представник Запорізької області, 2 – Харківської області, 3 – Полтавської області. Таким чином учня Вищого професійного училища №7 Данила Галицького визнали призером конкурсу. Він отримав диплом, також йому призначили стипендію Президента України терміном на 1 рік.





Підготували кременчужанина до конкурсу майстер виробничого навчання Михайло Плужник та викладач професійно-теоретичної підготовки Олег Кривенко.