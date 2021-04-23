На Полтавщині вакцинувалися понад 100 поліцейських

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 429

На Полтавщиці понад 100 поліцейських вже вакцинувалися, повідомляє пресслужба поліції. Використовувалась вакцина «Коронавак», виготовлена у Китаї. Процедура виключно добровільна та безкоштовна.





Одним з «першопроходців» став керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко. На своїй сторінці Facebook він повідомив, що почуває себе добре і закликає інших не лякатися. Олександр вважає, що вакцпнація - це безпечний і необхідний для кожного українця крок, який допоможе суспільству повернутися до звичайного життя.

Отримати щеплення поліцейські можуть у лікарні з поліклінікою МВС України щоденно з понеділка по п’ятницю у будь-який зручний час.



