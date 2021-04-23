Під Кременчуком помер орендований кінь: в соцмережах пишуть, що тварину заморили голодом

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22 квітня у спільноті h.kremenchug з'явилось повідомлення про те, що у Садках господарі знущаються над кіньми: прив'язали їх ціпками, не годують, не поять і не лікують. Один кінь помер, а ще троє - у поганому стані. В грудні від них втік поні і потрапив під машину. Тоді його, нібито, замість лікування здали на м'ясо.









Як повідомили у пресслужбі поліції, правоохоронці зреагували на інформацію в соцмережах і вночі на місце виїхали слідчі. Поліцейські поспілкувалися з дівчатами, які тримали коней. Тварин вони взяли в оренду у дніпропетровської фірми. Одна кобила хворіла, тож її припинали, щоб ставити крапельниці. За словами жінок, лікування не допомогло і тварина померла. Інших коней повернули орендодавцю.





Раніше заяв про поліцію про жорстоке поводження або неналежне утримання тварин не надходило. Тепер у справі розбираються поліцейські районного відділення, які і встановлять всі обставини події.