У пожежі загинула 45-річна жінка, а чоловік отримав 60% опіків тіла (доповнено)

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22 квітня в с Гамаліївка на Миргородщині пожежні на згарищі виявили тіло жінки. Як повідомляє пресслужба ДСНС Полтавщини, пожежа виникла в житловому будинку о 22.10.





На місці пожежі виявили тіло 45-річної господарки, яке для встановлення причини смерті направлено до Лохвицького відділення бюро судово-медичної експертизи.





Збитки та причина пожежі встановлюються.





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Як повідомили у пресслужбі поліції, в одній із кімнат будинку слідчі виявили обгорілі останки людини. Загибла – жителька Чернігівщини.





Також з опіками ушпиталили ще й 36-річного чоловіка – жителя Чернігівської області.





Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей. Тривають слідчі дії.





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За інформацією пресслужби ДСНС, чоловік отримав опіки ІІ-ІV ступеню всього тіла.





Вогонь знищив 96 кв. м шиферної покрівлі, 50 кв. м дерев’яного перекриття, меблі та домашні речі. Пошкодив дерев’яне перекриття та внутрішнє оздоблення стін.





До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини, 3 працівники комунальної організації «Місцева пожежна охорона Токарівської сільської ради» та 2 одиниці техніки.