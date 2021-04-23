22 квітня в с Гамаліївка на Миргородщині пожежні на згарищі виявили тіло жінки. Як повідомляє пресслужба ДСНС Полтавщини, пожежа виникла в житловому будинку о 22.10.
На місці пожежі виявили тіло 45-річної господарки, яке для встановлення причини смерті направлено до Лохвицького відділення бюро судово-медичної експертизи.
Збитки та причина пожежі встановлюються.
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Як повідомили у пресслужбі поліції, в одній із кімнат будинку слідчі виявили обгорілі останки людини. Загибла – жителька Чернігівщини.
Також з опіками ушпиталили ще й 36-річного чоловіка – жителя Чернігівської області.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей. Тривають слідчі дії.
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За інформацією пресслужби ДСНС, чоловік отримав опіки ІІ-ІV ступеню всього тіла.
Вогонь знищив 96 кв. м шиферної покрівлі, 50 кв. м дерев’яного перекриття, меблі та домашні речі. Пошкодив дерев’яне перекриття та внутрішнє оздоблення стін.
До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини, 3 працівники комунальної організації «Місцева пожежна охорона Токарівської сільської ради» та 2 одиниці техніки.