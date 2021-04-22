COVID-19 у Кременчуці: 78 нових випадків і 6 смертей

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В інфекційних шпиталях зараз лікується 157 пацієнтів

Сьогодні, 22 квітня, в Кременчуці зареєстрували 78 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 45 жінок віком від 21 до 84 років, 32 чоловіка віком від 22 до 83 років та 17-річна дитина. Із них 68 перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а ще 10 - в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 157 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 108 пацієнтів.



На жаль, 6 пацієнтів померли: 76-річна та 78-річна жінки й чотири чоловіка 63, 71, 72, та 73 років.



Всього зареєстровано 8 160: одужало 6 693, померло 208.