Кременчук, Коронавірус / Карантин

COVID-19 у Кременчуці: 78 нових випадків і 6 смертей

Сьогодні, 19:28 Переглядів: 402

 

В інфекційних шпиталях зараз лікується 157 пацієнтів

Сьогодні, 22 квітня, в Кременчуці зареєстрували 78 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 45 жінок віком від 21 до 84 років, 32 чоловіка віком від 22 до 83 років та 17-річна дитина. Із них 68 перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а ще 10 - в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 157 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 108 пацієнтів.


На жаль, 6 пацієнтів померли: 76-річна та 78-річна жінки й чотири чоловіка 63, 71, 72, та 73 років.


Всього зареєстровано 8 160: одужало 6 693, померло 208.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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