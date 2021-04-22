Відлуння війни: на території порту знайшли артилерійський снаряд

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За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, 22 квітня о 16.45 надійшло повідомлення про виявлення на території вантажного порту підозрілого предмета. Під час проведення земельних робіт на вул. Флотській знайшли предмет, схожий на артилерійський снаряд, що залишився від минулих війн.









На місце виїхав підполковник ДСНС та оперативно-слідча група Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області. Встановили, що це - дійсно артилерійський снаряд 110 калібру.





Наразі на місці знаходження боєприпасу виставили пост охорони.