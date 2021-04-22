Де 23 квітня вимикатимуть світло: «Полтаваобленерго» назвало адреси
Сьогодні, 18:32
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Причиною називають проведення планових ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про можливі тимчасові вимкнення електроенергії 23 квітня. Пов’язано це з проведеннямя ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 06.00 до 18.00 вимикатимуть електроенергію за адресами:
- просп. Свободи, 57, 59, 61/17, 63, 65, 67;
- вул. Вадима Бойка, 19, 21, 23.
З 08.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Арсенальна, 22-26;
- вул. Європейська, 44-58;
- вул. Нагірна, 24-44;
- вул. Чередницька;
- вул. Чкалова;
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Софіївська, 37-55;
- вул. Небесної Сотні, 31-39 (непарні);
- вул. Лейтенанта Покладова, 23, 26/41, 30, 39а;
- вул. Троїцька, 12-33;
- вул. Академіка Маслова, 31-54;
- вул. Софіївська, 7/38;
- вул. Франка;
- вул. Перекопська;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- вул. Щаслива;
- вул. Нижня;
- вул. Юрія Кондратюка, 1-118;
- пров. Арсенальний;
- пров. Чкалова;
- пров. Декабристів;
- пров. Фізкультурний;
- пров. Ударний;
- пров. Спартаківський;
- пров. Динамівський;
- пров. Парковий;
- пров. 1-й Парковий;
- пров. Кооперативний;
- туп. Перекопський;
- туп. Юрія Кондратюка,
- 1-й пр. Юрія Кондратюка.