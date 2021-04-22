Де 23 квітня вимикатимуть світло: «Полтаваобленерго» назвало адреси

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 575

ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про можливі тимчасові вимкнення електроенергії 23 квітня. Пов’язано це з проведеннямя ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.





З 06.00 до 18.00 вимикатимуть електроенергію за адресами:

просп. Свободи, 57, 59, 61/17, 63, 65, 67;

вул. Вадима Бойка, 19, 21, 23.

З 08.00 до 17.00 не буде світла за адресами: