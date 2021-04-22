Кременчук

Де 23 квітня вимикатимуть світло: «Полтаваобленерго» назвало адреси

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 575

 

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про можливі тимчасові вимкнення електроенергії 23 квітня. Пов’язано це з проведеннямя ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.


З 06.00 до 18.00 вимикатимуть електроенергію за адресами:

  • просп. Свободи, 57, 59, 61/17, 63, 65, 67;
  • вул. Вадима Бойка, 19, 21, 23.

З 08.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Арсенальна, 22-26;
  • вул. Європейська, 44-58;
  • вул. Нагірна, 24-44;
  • вул. Чередницька;
  • вул. Чкалова;
  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Софіївська, 37-55;
  • вул. Небесної Сотні, 31-39 (непарні);
  • вул. Лейтенанта Покладова, 23, 26/41, 30, 39а;
  • вул. Троїцька, 12-33;
  • вул. Академіка Маслова, 31-54;
  • вул. Софіївська, 7/38;
  • вул. Франка;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • вул. Щаслива;
  • вул. Нижня;
  • вул. Юрія Кондратюка, 1-118;
  • пров. Арсенальний;
  • пров. Чкалова;
  • пров. Декабристів;
  • пров. Фізкультурний;
  • пров. Ударний;
  • пров. Спартаківський;
  • пров. Динамівський;
  • пров. Парковий;
  • пров. 1-й Парковий;
  • пров. Кооперативний;
  • туп. Перекопський;
  • туп. Юрія Кондратюка,
  • 1-й пр. Юрія Кондратюка.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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