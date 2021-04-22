What is Ukraine: заворожуюче відео про красу нашої країни в кінці робочого дня
Сьогодні, 18:01Переглядів: 350
У 3-хвилинному ролику є назви тих місць, які ви побачите у кадрі
Киянин Назар Дорошкевич на своєму каналі YouTube опублікував друге відео, яке ілюструє красу нашої країни.
У ролику What is Ukraine? є назви тих місць, які ви побачите у кадрі, тож це буде своєрідна 3-хвилинна екскурсія Україною.
Про Україну говорили різне і часто не про хороше, але це пережитки минулого. Ми повинні вчитись сіяти плоди добра в своїй свідомості і завжди прагнути до кращого, не забуваючи про проблеми. Дана робота ілюструє прагнення і талант людей та розкриває мальовничість нашої землі, - йдеться у дописі під відео.