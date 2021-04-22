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What is Ukraine: заворожуюче відео про красу нашої країни в кінці робочого дня

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 350

 

У 3-хвилинному ролику є назви тих місць, які ви побачите у кадрі

Киянин Назар Дорошкевич на своєму каналі YouTube опублікував друге відео, яке ілюструє красу нашої країни.


 

У ролику What is Ukraine? є назви тих місць, які ви побачите у кадрі, тож це буде своєрідна 3-хвилинна екскурсія Україною.


Про Україну говорили різне і часто не про хороше, але це пережитки минулого. Ми повинні вчитись сіяти плоди добра в своїй свідомості і завжди прагнути до кращого, не забуваючи про проблеми. Дана робота ілюструє прагнення і талант людей та розкриває мальовничість нашої землі, - йдеться у дописі під відео.


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В кінці робочого дня: 30-секундний політ над Кременчуком

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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: Nazar Dorosh
Теги: Україна видео пейзажі квадрокоптер
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