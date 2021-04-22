Кременчук, Дороги & Дурні

Боги парковки на Переяславской сменили газон...

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 812

 

...на другой газон

Читатели продолжают слать нам фото с гениальной парковкой на ул. Переяславской. На этот раз выбрали газон возле дома №40.


На Переяславской обнаружены боги парковки


Заодно жильцы передают привет коммунальщикам и просят обратить их внимание на открытые канализационные люки на детской площадке.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: парковка
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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