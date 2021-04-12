На Переяславской обнаружены боги парковки

Сьогодні, 17:41 Переглядів: 1 067 Коментарів: 2

Все люди, как люди и только эти двое - предпочитают газон

На Переясловской обнаружены боги парковки. Фото в редакцию прислали жители дома №44, которые устали бороться с нерадивыми соседями.





- Все люди, как люди, и только вот два персонажа не понимают, что газон не для этого, - сетуют кременчужане.



