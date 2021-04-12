Кременчук, Дороги & Дурні

На Переяславской обнаружены боги парковки

Сьогодні, 17:41 Переглядів: 1 067 Коментарів: 2

 

Все люди, как люди и только эти двое - предпочитают газон 

На Переясловской обнаружены боги парковки. Фото в редакцию прислали жители дома №44, которые устали бороться с нерадивыми соседями.


- Все люди, как люди, и только вот два персонажа не понимают, что газон не для этого, - сетуют кременчужане.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: парковка
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Коментарі: 2

181
Olexander:
Сьогодні, 19:57

Бидло є бидло.


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Хатаб:
Сьогодні, 20:43

Таких фото можна сотню назнімати.


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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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