Кременчужанин порубав сокирою знайомого

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Той вижив і зараз у лікарні

10 квітня, близько 23.45, на Леонова кременчужанин порубав сокирою знайомого, повідомляє поліція.





Поліцію викликали медики. На місце події прибула слідчі, які встановили обставини та особу винуватця.





- Тілесні ушкодження 37-річному потерпілому наніс сокирою його 34-річний знайомий. Із тілесними ушкодженнями його доставили до лікарні. За цим фактом слідчим, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання йому запобіжного заходу, - повідомив Араік Кочкадамян, начальник відділення поліції №1 Кременчуцького райуправління.





Наразі слідчі дії тривають. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження. У разі доведення вини судом чоловіку загрожує до трьох років позбавленням волі.