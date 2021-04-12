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Кременчужанин порубав сокирою знайомого

Сьогодні, 17:54 Переглядів: 887 Коментарів: 1

 

Той вижив і зараз у лікарні

10 квітня, близько 23.45, на Леонова кременчужанин порубав сокирою знайомого, повідомляє поліція.


Поліцію викликали медики. На місце події прибула слідчі, які встановили обставини та особу винуватця.


- Тілесні ушкодження 37-річному потерпілому наніс сокирою його 34-річний знайомий. Із тілесними ушкодженнями його доставили до лікарні. За цим фактом слідчим, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 122  (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання йому запобіжного заходу, - повідомив Араік Кочкадамян, начальник відділення поліції №1 Кременчуцького райуправління.


Наразі слідчі дії тривають. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження. У разі доведення вини судом чоловіку загрожує до трьох років позбавленням волі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: сокира тілесні ушкодження
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Коментарі: 1

2 926
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:13

такие молодые бомжи...


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