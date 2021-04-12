У питанні «Озерного» Малецький пропонує йти шляхом перших переселенців Ізраїлю

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Сьогодні, 12 квітня, на засіданні апаратної наради у міського голови Кременчука журналісти поцікавилися щодо подальшої долі мікрорайону «Озерний». На засіданні робочої групи депутат Ігор Шварцман озвучив, що забезпечення меморіального комплексу буде автономним й проведення комунікацій не передбачають. Виникло питання, що робити майбутнім мешканцям мікрорайону, які отримали земельні ділянки в «Озерному».









Віталій Малецький, міський голова, зауважив, що питання автономності - це особиста думка депутата Шварцмана, але зважаючи на розвиток технологій здається дивним, що такий комплекс забезпечуватимуть автономною каналізацією та живленням. Тому будуть працювати з проєктантами.





- Вихідці з Кременчука та Харкова започаткували Рішон-ле-Ціон (4 найбільше місто в Ізраїлі - ред.) перше поселення. Їм дали кошти, щоб збудувати першу водонапірну вежу. Якщо рухатися шляхом перших переселенців - можна все зробити, - сказав міський голова. - Якщо ми хочемо жити хутором - десь тоді у себе вдома. Як хочете так і трактуйте.





Нагадаємо, що у мікрорайоні «Озерному» роздали землі АТОвцям й планували, що інвестор будівництва меморіального комплексу проведе комунікації до комплексу, а також ними зможуть скористатися й власники земельних ділянок мікрорайону.