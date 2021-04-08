Гарячі дискусії: крім євреїв будівництво у мікрорайоні Озерний планують і християни

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 790 Коментарів: 2

Депутати Кременчуцької міської ради, представники музею, АТОвці зібралися на засіданні робочої групи з питань внесення змін до плану мікрорайону «Озерний». Це лише початок розробки детального плану. За два тижні вони мають знову провести комісію та заслухати двох заявників (УПЦ МП та благодійний фонд «Бейт ахаїм Кременчук») щодо розробки території ісламського та православного захоронень.





86 га мікрорайону «Озерний»





Начальник управління містобудування та архітектури Олександра Волощенко розповіла, що детальний план мікрорайону «Озерний» затверджений у 2017 році. Площа мікрорайону сягає 86 га та передбачає заселення близько 5 тисяч осіб.





Що включає в себе 86 га площі мікрорайону «Озерний»:

12,2 га - територія захоронень

7 га - багатоповерхові забудови

28 га - садибна забудова

11 га - вулиці

7 га - проїзди

3 га - магістральна автодорога

7,7 га - зелені насадження

3 га - озеро

0,5 га - зелені території





За словами фахівця, західна частина мікрорайону зайнята захороненнями, у південній - передбачено проходження магістральної автодороги, яка частково знаходиться в межах детального плану.









«Для паломників не важливі 10 метрів»





Депутат Кременчуцької міської ради та представник єврейської громади Ігор Шварцман розповів бачення облаштування території під меморіальний комплекс.





- Це духовний проєкт, щоб зібрати все в ескізний проєкт, довелося об'їхати ряд міст країни, щоб отримати емоцію, - сказав Ігор Шварцман. - У нас є документи з вивчення кладовища... І наш рабин підтверджує, що під час війни на артскладах робили фундамент для будівництва. Й точка де похована дочка Раббі Нахмана може зміщуватися на 10 метрів в одну сторону, так і на 20 метрів в іншу сторону. І це визнають всі рабини. Для паломників не важливі 10 метрів, їм важливе культове місце.









Ігор Шварцман додав, що це не бізнес-проєкт й готель потрібний в релігійних цілях: огель - маленька синагога зі стіною плачу, й вона буде передбачена не лише для євреїв. Також для релігійного обряду використовують мікву - резервуар з водою для омивання перед тим як йти молитися.





Віцемер Дмитро Кравченко зауважив, що на плану презентованому Ігорем Шварцманом є невеликі неточності - меморіальний комплекс не межує з озером.





Є питання по частині земель. Ігор Шварцман зауважив, що меморіальний комплекс не мав пересікатися з земельними ділянками виділеними для військових.





- На земельній комісії ми побачили, що наші побажання потрапили на землю, яка належить «Столиці», - додав Шварцман.





В «Озерний» не будуть проводити воду, каналізацію та світло





У мікрорайон «Озерний» не передбачено фінансування комунікацій. Про це доповів один з ініціаторів будівництва меморіального комплексу Ігор Шварцман. Передбачена лише альтернативна енергія.





- Що Ви плануєте з мережами у разі виділення землі? Яким чином це питання будете вирішувати? Чи готові й АТОвцям надати скористатися ними? - запитав депутат Олександр Роженко.





- Все буде альтернативне. Ніхто не надасть коштів аби облаштувати... - відповів Ігор Шварцман.





- Тобто, каналізації не буде - будуть вигрібні ями. Вода зі скважин, а світло від генератора. Так? - уточнив Олександр Роженко.





- Так, - додав Ігор Шварцман.





Заступник міського голови Дмитро Кравченко додав, що саме через проведення комунікацій «захлинувся» проєкт «Столиці» із забудови мікрорайону.





- Скільки коштуватиме газопостачання у разі відновлення будівництва після розгляду суду? Про це запитав у директора Кременчукгазу, який відповів, що можете про це забути. Один газ приблизно коштує 20 млн грн, - додав Дмитро Кравченко.





Крім євреїв будуватися в «Озерному» планують і представники УПЦ





На засіданні стало відомо, що Українська православна церква (УПЦ московського патріархату) також звернулася з проханням облаштувати територію на на місці православних захоронень, а також відновити зруйнований храм.





Рожевим позначено християнське поховання, блакитним - єврейське





Секретар Кременчуцької єпархії УПЦ отець Віктор розповів, що площа захоронень всіх конфесій була близько 22 га.





- З 1770 році у мікрорайоні «Озерний» був побудований дерев’яний храм, пізніше - кам’яний храм. Біля фундаменту храму збереглася братська могила тих хто воював під час кримської війни. Є фундамент часовні, поруч був будинок священника та школи, де навчалися діти з Кривушів (до 1930 року), - розповів отець Віктор.









Він також повідомив, що представники УПЦ планують фундамент накрити храмом, відновити каплицю та облаштувати братську могилу, встановити лавки і доріжки.





Заступник міського голови Дмитро Кравченко заявив, що за два тижні священнослужителі мають нанести свої пропозиції на картографічний матеріал (детальний план території).





Склад тимчасової робочої групи з питань внесення змін до детального плану території мікрорайону «Озерний»





Кравченко Дмитро - заступник міського голови

Порчирян Сергій - депутат Кременчуцької міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури, заступник голови тимчасової робочої групи

Нестерова Тетяна - головний спеціаліст відділу планування, забудови та містобудівного моніторингу управління містобудування та архітектури





Члени тимчасової робочої групи:



