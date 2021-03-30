Чи є поховання Сари Нахман у мікрорайоні «Озерний», яку хасиди вважають донькою праведника

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 734 Коментарів: 2

У програмі «Спецтема» журналісти телекомпанії «Візит» намагалися розкрити питання, чи дійсно на території артскладів є поховання Сари Нахман, яку хасиди вважають праведницею.





Архітектор Олексій Мацах у програмі зауважив, що цегла, кінця ХІХ ст. За твердженнями хасидів Сара Нахман померла у 1831 році, тож і споруда мала бути того періоду.









Є припущення, що Сара Нахман похована на старому кладовищі в Крюкові





Дизайнер, архітектор та дослідник Олег Грисюк дослідив сучасну та старовинну карти. Він наклав карти 1911 року, сучасну, а також електронну, де вказане місце поховання. Виходить, що будиночок, який зведений нібито на місці поховання, знаходиться на краю старовинного єврейського цвинтаря.









- Не могли в кінці цвинтаря поховати людину, яка народилася у 1800-му році. У нас є ранні карти, де видно єврейське кладовище, ми чітко бачимо, що кладовище розвивалося з лівого боку на право, - зазначив Олег Грисюк.









Є припущення, що Сара Нахман похована на старому кладовищі в Крюкові. Коли прокладали залізницю, кладовище зруйнували, а євреї відмовилися їздити по кістках вмерлих. Кладовище орієнтовно було розміщене ближче до залізничного переїзду.





Кандидат мистецтвознавства, доцент КрНУ імені Остроградського, дослідниця історії Кременчука Алла Лушакова зазначила, що є припущення, що Сара захоронена у Крюкові. Проте ніяких документальних підтверджень для цього немає.









Якщо поховання немає, то навряд сюди поїдуть паломники





У разі, якщо там немає поховання (на території артскладів - ред.) паломники не підуть. Про це повідомив рабен Мейлах Шейхет, директор Українського представництва Американського об'єднання комітетів євреїв України, правозахисник, член Раввінського суду.





- У єврейському народі чесність, порядність, відповідальність у вірі є найголовнішим. На могилах видатних людей, вони хочуть відчути духовне зростання, - зауважив Мейлах Шейхет.





Він розповів, що всі документи про землю мають бути вивчені на предмет відповідності нормам матеріального права України. За його словами, все це зараз виглядає, як примітивний підхід заради якоїсь більшої мети.









«Наступні кроки можуть бути не контрольовані...»





Генерал-лейтенант у відставці, ветеран спецслужб України, військовий історик Олександр Христенко розповів, що у разі не вирішення питання зараз, це може призвести до конфлікту у суспільстві.





- Якщо зараз не зробити перші кроки до владнання конфлікту, то наступні кроки можуть бути не контрольовані. Вийде так, що владу будуть звинувачувати у тому, що вона йде на поводу у хасидів, а громадян, які будуть проти будівництва меморіального комплексу - в антисемітизмі. Зараз все в руках влади й сподіваюсь, вони проявлять мудрість, з урахуванням думок кожного - приймуть рішення.





Не можна забувати, що в тому місці, де збираються зводити Меморіально-культовий комплекс, поховані і православні, і старообрядці, і караїми. Й не справедливо виокремлювати одну зону, вшановуючи пам'ять лише євреїв. На думку Алли Лушакової, тут має бути парк Пам'яті для всіх.