Чи є поховання Сари Нахман у мікрорайоні «Озерний», яку хасиди вважають донькою праведника

У програмі «Спецтема» журналісти телекомпанії «Візит» намагалися розкрити питання, чи дійсно на території артскладів є поховання Сари Нахман, яку хасиди вважають праведницею.
Архітектор Олексій Мацах у програмі зауважив, що цегла, кінця ХІХ ст. За твердженнями хасидів Сара Нахман померла у 1831 році, тож і споруда мала бути того періоду.
Дизайнер, архітектор та дослідник Олег Грисюк дослідив сучасну та старовинну карти. Він наклав карти 1911 року, сучасну, а також електронну, де вказане місце поховання. Виходить, що будиночок, який зведений нібито на місці поховання, знаходиться на краю старовинного єврейського цвинтаря.
Є припущення, що Сара Нахман похована на старому кладовищі в Крюкові. Коли прокладали залізницю, кладовище зруйнували, а євреї відмовилися їздити по кістках вмерлих. Кладовище орієнтовно було розміщене ближче до залізничного переїзду.
Кандидат мистецтвознавства, доцент КрНУ імені Остроградського, дослідниця історії Кременчука Алла Лушакова зазначила, що є припущення, що Сара захоронена у Крюкові. Проте ніяких документальних підтверджень для цього немає.
У разі, якщо там немає поховання (на території артскладів - ред.) паломники не підуть. Про це повідомив рабен Мейлах Шейхет, директор Українського представництва Американського об'єднання комітетів євреїв України, правозахисник, член Раввінського суду.
Він розповів, що всі документи про землю мають бути вивчені на предмет відповідності нормам матеріального права України. За його словами, все це зараз виглядає, як примітивний підхід заради якоїсь більшої мети.
Генерал-лейтенант у відставці, ветеран спецслужб України, військовий історик Олександр Христенко розповів, що у разі не вирішення питання зараз, це може призвести до конфлікту у суспільстві.
Не можна забувати, що в тому місці, де збираються зводити Меморіально-культовий комплекс, поховані і православні, і старообрядці, і караїми. Й не справедливо виокремлювати одну зону, вшановуючи пам'ять лише євреїв. На думку Алли Лушакової, тут має бути парк Пам'яті для всіх.