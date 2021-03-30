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На Полтавщині чоловік загинув, спалюючи залишки кукурудзи на полі

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 046 Коментарів: 1

Тіло покійного знайшли на його земельній ділянці

На Полтавщині чоловік загинув, спалюючи залишки кукурудзи на полі. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, тіло покійного знайшли 29 березня близько 16.00 на його власній земельній ділянці біля дому у смт Чорнухи Лубенського району (колишній Чорнухинський). 


За попередньою інформацією, 62-річний чоловік загинув внаслідок необережного поводження з вогнем при спалюванні пожнивних залишків кукурудзи. Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: суха трава спалювання смерть
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Коментарі: 1

299
Kremen.Club:
Сьогодні, 11:23

Есть, все таки, справедливость на белом свете.


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