У Миргороді дебошир кидався на людей з ножем посеред вулиці

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 844 Коментарів: 1

У Миргороді дебошир кидався на людей з ножем посеред вулиці. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 26 березня, близько 14.00.





Чоловік ходив по дорозі з ножем, заважаючи автівкам та лякав місцевих мешканців ножем. Оперативник, який просто проходив повз, відреагував миттєво – роззброїв хулігана та викликав колег.









Причину агресії 38-річного чоловіка встановлюють. Відкрито кримінальне провадження за фатом хуліганства.





Як з’ясувалося, це у затриманого не вперше. У 2020 році слідчі, під процесуальним керівництвом Миргородської місцевої прокуратури, скерували до суду обвинувальний акт відносно нього ж за хуліганство на міському цвинтарі.