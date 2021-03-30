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У Миргороді дебошир кидався на людей з ножем посеред вулиці

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 844 Коментарів: 1

 

Хулігана затримав співробітник поліції, який просто проходив повз

У Миргороді дебошир кидався на людей з ножем посеред вулиці. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 26 березня, близько 14.00. 


Чоловік ходив по дорозі з ножем, заважаючи автівкам та лякав місцевих мешканців ножем. Оперативник, який просто проходив повз, відреагував миттєво – роззброїв хулігана та викликав колег. 



Причину агресії 38-річного чоловіка встановлюють. Відкрито кримінальне провадження за фатом хуліганства. 


Як з’ясувалося, це у затриманого не вперше. У 2020 році слідчі, під процесуальним керівництвом Миргородської місцевої прокуратури, скерували до суду обвинувальний акт відносно нього ж за хуліганство на міському цвинтарі.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: дебошир ніж Миргород хуліган хуліганство затримання
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Коментарі: 1

908
Angel737:
Сьогодні, 12:26

Ужас! 
Респект Копу. 
а Ведь если бы не проходил рядом Коп, чем бы могло закончится.


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