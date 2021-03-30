На Полтавщині літній чоловік кинувся під потяг

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 854 Коментарів: 1

Чоловік з травмами у лікарні

На Полтавщині 81-річного чоловіка збив потяг сполученням «Полтава – Кобеляки». Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту, це сталося 29 березня о 19.11 у с. Руденківка Новосанжарської селищної громади Полтавського району.





Постраждалого забрала «швидка» з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та гематомами м’яких тканин голови. Пенсіонера шпиталізували до Новосанжарської ЦРЛ. На момент госпіталізації лікарі оцінювали стан потерпілого як середньої тяжкості.





Як розповіли «Телеграфу» місцеві мешканці, чоловік сам раптом кинувся під потяг.