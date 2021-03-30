АТОвці вимагають рекультивації земель в мікрорайоні «Озерний»

На минулому тижны АТОвці Кременчука зібралися на території майбутнього мікрорайону «Озерний», щоб створити організаційний комітет й визначитися зі своїми подальшими діями. Адже для учасників АТО на території колишніх артскладів виділені земельні ділянки. Землю військовим роздали, але вони нічого з цим не можуть зробити.
Голова правління громадської організації «Полтавська обласна організація інвалідів війни, Збройних Сил, учасників бойових дій та силових структур» Борис Гонза розповів, що землю роздали, але люди нічого не можуть зробити.
За цей час ціни вже впали. Як розповіли АТОвці, землю, яка на виїзді в мікрорайон, де зараз знаходиться ветлікарня, один з військових продав за $10 000, зараз так вже не вийде.
Борис Гонза додав, що на початку війни земельні ділянки в цьому мікрорайоні пропонували продати за $10 000, а днями йому зателефонували й пропонували продати за $500.
Поки питання по землі «заморожене» - земельні ділянки перетворюються на сміттєзвалище. Раніше ця територія була вільна від сміття, а зараз вона захаращена шматками асфальту та цегли.
Леонід Харченко, голова ГО «АТО-Майдан-Кременчук», зазначив, що у мікрорайоні «Озерний» з 426 земельних ділянок, лише близько 300 учасників АТО отримали документи на землю.
Обговоривши нагальні проблеми, АТОвці вирішили створити актив, щоб вирішувати питання рекультивації землі та проведення комунікацій.