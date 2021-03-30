АТОвці вимагають рекультивації земель в мікрорайоні «Озерний»

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 4











































Фото: Артем Коваленко

На минулому тижны АТОвці Кременчука зібралися на території майбутнього мікрорайону «Озерний», щоб створити організаційний комітет й визначитися зі своїми подальшими діями. Адже для учасників АТО на території колишніх артскладів виділені земельні ділянки. Землю військовим роздали, але вони нічого з цим не можуть зробити.









АТОвцям пропонують продати землю





Голова правління громадської організації «Полтавська обласна організація інвалідів війни, Збройних Сил, учасників бойових дій та силових структур» Борис Гонза розповів, що землю роздали, але люди нічого не можуть зробити.





За цей час ціни вже впали. Як розповіли АТОвці, землю, яка на виїзді в мікрорайон, де зараз знаходиться ветлікарня, один з військових продав за $10 000, зараз так вже не вийде.









Борис Гонза додав, що на початку війни земельні ділянки в цьому мікрорайоні пропонували продати за $10 000, а днями йому зателефонували й пропонували продати за $500.

















«Планую тут побудувати будинок, але для цього потрібні хоч мінімальні комунікації»





Поки питання по землі «заморожене» - земельні ділянки перетворюються на сміттєзвалище. Раніше ця територія була вільна від сміття, а зараз вона захаращена шматками асфальту та цегли.





- Я отримав земельну ділянку за цією горою, - показав журналістам один з АТОвців Микола, який також отримав земельну ділянку в мікрорайоні «Озерний». - Планую тут побудувати будинок, але для цього потрібні хоч мінімальні комунікації. Хоча б електрику нам провели, адже сам її провести не зможу. Я готовий самотужки розчистити землю.





800 млн грн необхідно на рекультивацію та підведення комунікації





Леонід Харченко, голова ГО «АТО-Майдан-Кременчук», зазначив, що у мікрорайоні «Озерний» з 426 земельних ділянок, лише близько 300 учасників АТО отримали документи на землю.





- Треба рекультивацію проводити (зрівняти землю, - ред.), виділити межі, намалювати вулиці й щось робити. Тоді Неіленко (віце-мер з фінансів Тетяна Неіленко - ред.) казала, що це коштує 80 млн грн з підведенням комунікацій. Обіцяли знайти кошти й нічого не знайшли. Зараз рекультивація коштує близько 800 млн грн. Думаю, що суму завищили, десь 500 млн грн коштує, але місто цього не потягне. Тому треба звертатися до області, Міноборони...- зауважив Леонід Харченко.









Обговоривши нагальні проблеми, АТОвці вирішили створити актив, щоб вирішувати питання рекультивації землі та проведення комунікацій.