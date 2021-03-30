Віцемер Іван Москалик живе без автівки: декларація за 2020 рік

Декларація відображує його дохід на посаді директора департаменту ЖКГ; посаду віцемера він отримав лише наприкінці року
Заступник міського голови — директор департаменту ЖКГ Іван Москалик подав декларацію про доходи за 2020 рік. Інформація розміщена на сайті НАЗК.
Іван Москалик отримав підвищення до заступника міського голови після місцевих виборів (одночасно він продовжує очолювати департамент житлово-комунального господарства). Тож, по суті, його декларація відображує дохід як директора департаменту: у середньому за місяць в минулому році він заробляв по 24 тис грн (це понад ніж удвічі менше, ніж, наприклад, у віцемера Ольги Усанової).
Дохід: 289 400 грн, із них зарплата - 288 391 грн, профспілкові виплати — 400 грн, страхові виплати — 609 грн.
Нерухомість: частка у квартирі площею 52 квадратні метри (спільна власність разом з батьками та братом); земельна ділянка 1500 кв м.
Готівка: 151 000 грн.
Вклади в банках: 24 241 грн, $1 000, €498.
Кошти, позичені третім особам: 77 000 грн (позичив батькові).
Транспорт: немає.
Що змінилося: наприкінці листопада минулого року Іван Москалик подавав декларацію про доходи як претендент на посаду заступника міського голови. Тоді він вказував автомобіль TOYOTA CAMRY у користуванні. Тепер, відповідно до нової декларації, автівкою він користуватися перестав.