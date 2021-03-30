Віцемер Іван Москалик живе без автівки: декларація за 2020 рік

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 210 Коментарів: 1

Декларація відображує його дохід на посаді директора департаменту ЖКГ; посаду віцемера він отримав лише наприкінці року

Заступник міського голови — директор департаменту ЖКГ Іван Москалик подав декларацію про доходи за 2020 рік . Інформація розміщена на сайті НАЗК.





Іван Москалик отримав підвищення до заступника міського голови після місцевих виборів (одночасно він продовжує очолювати департамент житлово-комунального господарства). Тож, по суті, його декларація відображує дохід як директора департаменту: у середньому за місяць в минулому році він заробляв по 24 тис грн (це понад ніж удвічі менше, ніж, наприклад, у віцемера Ольги Усанової).





Дохід: 289 400 грн, із них зарплата - 288 391 грн, профспілкові виплати — 400 грн, страхові виплати — 609 грн.





Нерухомість: частка у квартирі площею 52 квадратні метри (спільна власність разом з батьками та братом); земельна ділянка 1500 кв м.





Готівка: 151 000 грн.





Вклади в банках: 24 241 грн, $1 000, €498.





Кошти, позичені третім особам: 77 000 грн (позичив батькові).





Транспорт: немає.





Що змінилося: наприкінці листопада минулого року Іван Москалик подавав декларацію про доходи як претендент на посаду заступника міського голови. Тоді він вказував автомобіль TOYOTA CAMRY у користуванні. Тепер, відповідно до нової декларації, автівкою він користуватися перестав.