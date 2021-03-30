Кременчуцькі патрульні зупинили нетверезого претендента на отримання штрафів на 54 тисячі гривень

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 845

Кременчуцькі патрульні зупинили нетверезого претендента на отримання штрафів на 54 тисячі гривень. Як повідомляє патрульна поліція, 30-річного керманича на Ford Focus зупинили сьогодні, 30 березня вночі на проспекті Лесі Українки через технічну несправність автівки.





Під час спілкування з 30-річним водієм, інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Окрім того виявилося, що чоловік вже позбавлений судом права керування за аналогічне правопорушення. Пройти огляд на стан сп'яніння громадянин спочатку погодився, але потім відмовився.





Правоохоронці склали на керманича адмінпротоколи:

за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування в стані сп’яніння);

за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування).

Згідно з новими штрафами, якщо суд визнає його винним, порушник сплатить 54 400 грн штрафів (34 000 за нетверезу їзду вдруге за рік та 20 400 гривень за те, що сів за кермо, не маючи такого права).