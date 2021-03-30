Кременчук, Освіта

Керівниці гуртків з Кременчука стали переможцями обласного етапу конкурсу «Джерело творчості»

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Освітянки здобули три призові місця

Переможцями ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» стали вісім керівників гуртків закладів позашкільної освіти Полтавської області, серед яких троє кременчужан. Про це повідомив департамент освіти нашого міста.


Учасники конкурсу представляли матеріали у вигляді електронного портфоліо та розміщували їх на електронному ресурсі.


У номінації «Керівник гуртка еколого-натуралістичного напряму (профіль «Квітникарство»)» І місце здобула Галина Бугайова, керівниця гуртка Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.


У номінації «Керівник гуртка художньо-естетичного напряму позашкільної освіти» (образотворчий профіль)»:

  • ІІ місце – Оксана Поліщук, керівниця гуртка Кременчуцького міського центру позашкільної освіти;
  • ІІІ місце – Олеся Грисюк, керівниця гуртка Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: конкурс творчество гурток
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