Керівниці гуртків з Кременчука стали переможцями обласного етапу конкурсу «Джерело творчості»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 422

Переможцями ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» стали вісім керівників гуртків закладів позашкільної освіти Полтавської області, серед яких троє кременчужан. Про це повідомив департамент освіти нашого міста.





Учасники конкурсу представляли матеріали у вигляді електронного портфоліо та розміщували їх на електронному ресурсі.





У номінації «Керівник гуртка еколого-натуралістичного напряму (профіль «Квітникарство»)» І місце здобула Галина Бугайова, керівниця гуртка Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.





У номінації «Керівник гуртка художньо-естетичного напряму позашкільної освіти» (образотворчий профіль)»: