З 1 квітня в Україні підвищиться пенсійний вік: кого торкнуться зміни

Згідно закону «Про обов’язкове пенсійне страхування», з 1 квітня жінки, які народилися до 1 квітня 1961 року, зможуть виходити на пенсію в 60 років, у той час як зараз мають змогу зробити це на пів року раніше.
Також перерахують пенсії для тих, хто продовжив працювати й після виходу на пенсію, якщо вони мають мінімум 2 роки додаткового стажу. Збільшать як розмір виплати, так і надбавку за стаж:
Варто пам’ятати, що з 1 липня прожитковий мінімум в Україні збільшиться, тож мінімальна пенсія зросте на 85 грн до 1854 грн, а максимальна – на 850 грн до 18540 грн.