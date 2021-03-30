З 1 квітня в Україні підвищиться пенсійний вік: кого торкнуться зміни

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 432 Коментарів: 1

Згідно закону «Про обов’язкове пенсійне страхування», з 1 квітня жінки, які народилися до 1 квітня 1961 року, зможуть виходити на пенсію в 60 років, у той час як зараз мають змогу зробити це на пів року раніше.





Також перерахують пенсії для тих, хто продовжив працювати й після виходу на пенсію, якщо вони мають мінімум 2 роки додаткового стажу. Збільшать як розмір виплати, так і надбавку за стаж:

якщо виконали вимоги щодо стажу (30 років для жінок і 35 для чоловіків), пенсія зросте на 2% прожиткового мінімуму (надбавка за стаж 35,3 грн);

розмір «чистої» пенсії збільшиться на 2%. Наприклад, якщо зараз людина отримує 5000 грн, то після відпрацювання додаткових двох років пенсія зросте на 100 грн.

Варто пам’ятати, що з 1 липня прожитковий мінімум в Україні збільшиться, тож мінімальна пенсія зросте на 85 грн до 1854 грн, а максимальна – на 850 грн до 18540 грн.