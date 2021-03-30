У Кременчуцькому районі чоловік вдарив ножем знайому та підпалив її будинок

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У Кременчуцькому районі чоловік вдарив ножем знайому та підпалив її будинок. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 28-березня, близько 20.00 в одному з сіл Глобинської ОТГ.





Постраждалу госпіталізували, а пожежу загасили. Правоохоронці встановили, що між 63-річним чоловіком та 60-річною жінкою стався конфлікт.





Зловмисника затримали. За фактом підпалу відкрито кримінальне провадження, вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиний реєстр досудових розслідувань за фактом нанесення жінці тілесних ушкоджень. У разі доведення судом вини фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.