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У Кременчуцькому районі чоловік вдарив ножем знайому та підпалив її будинок

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 826

 

Постраждала у лікарні

У Кременчуцькому районі чоловік вдарив ножем знайому та підпалив її будинок. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 28-березня, близько 20.00 в одному з сіл Глобинської ОТГ. 


Постраждалу госпіталізували, а пожежу загасили. Правоохоронці встановили, що між 63-річним чоловіком та 60-річною жінкою стався конфлікт. 


Зловмисника затримали. За фактом підпалу відкрито кримінальне провадження, вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиний реєстр досудових розслідувань за фактом нанесення жінці тілесних ушкоджень. У разі доведення судом вини фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: ножове поранення підпал пожежа
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