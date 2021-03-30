Чи справді у Кременчуці не вистачає ліжок для лікування хворих на пневмонію та COVID-19

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 822 Коментарів: 2

Судячи зі статистики департаменту охорони здоров'я за 29 березня, госпітальна база нашого міста «забита» приблизно на третину

28 березня у фейсбуці поширилося відео, на якому видно, що жінка привезла свою матір до Першої міської лікарні імені Богаєвського, але її відмовилися приймати через те, що нібито медзаклад заповнений. Допис опублікувала Світлана Гребінь (Васенко).









- У нас лікарня забита, реанімація забита, у нас нема куди таких ложить! – каже лікарка на відео та також пояснює, що відповідно до симптомів не було підстав ушпиталювати мати Світлани.





Аби з'ясувати, чи справді у кременчуцьких лікарнях закінчилися ліжка для лікування хворих на пневмонію та коронавірусну інфекцію, ТЪ вивчив статистику за 29 березня, яку надає департамент охорони здоров'я Кременчука.









Директор департаменту Максим Середа повідомив, що госпітальна база Кременчука налічує 365 ліжок в різних медзакладах міста, зокрема:

в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» – 70 ліжок;

у шпиталі на базі І міської лікарні – 120 ліжок;

у лікарні «Правобережній» знаходиться 15 ліжок для вагітних у пологовому відділенні;

в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні – 60 ліжок;

резервний шпиталь лікарні «Придніпровської» розрахований на 100 ліжок (поки що він приймає на реабілітацію пацієнтів, які перенесли коронавірус, мають негативний результат ПЛР-тесту, але у них ще спостерігаються залишки пневмонії).

А у вечірній коронавірусній статистиці за 29 березня бачимо, що наразі в інфекційних шпиталях Кременчука лікується 103 людини, тобто робимо висновок, що госпітальна база «забита» приблизно на третину. Отже, вільні ліжка є.





Крім того, Кременчуцька центральна районна лікарня вже отримала необхідні дозволи від МОЗ, аби працювати як ковідний шпиталь, та подала документи на підписання угоди з НСЗУ для того, щоб отримувати оплату за лікування пацієнтів з COVID-19.





За словами головного медика, ліжковий фонд ковідних шпиталів міста на 100% забезпечений киснем; у наявності 140 кисневих концентраторів та 65 апаратів штучної вентиляції легенів.









Але Максим Середа зазначає, що зараз інтенсивної терапії щодня потребує більше хворих, ніж у листопаді-грудні минулого року протягом другої хвилі коронавірусної хвороби. І якщо раніше ускладнення у вигляді пневмонії частіше виявляли у людей похилого віку, то під час третьої хвилі важкі ускладнення «помолодшали».