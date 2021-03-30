Кременчук, Споживач

Чим дихають кременчужани

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 388 Коментарів: 1

 

Бот визначив рівень забруднення повітря у Кременчуці як помірний, тож зберігаймо спокій

За даними екологічного чат-бота SaveEcoBot, станом на 9.00 30 березня у Кременчуці зафіксовано помірний рівень забруднення повітря.


Чистий Кременчук: як визначити рівень забруднення довкілля та впливати на вирішення екопроблем


 


Слід зазначити, що в даному випадку повітря досліджується лише за одним показником – вмістом дрібнодисперсного пилу фракції РМ2.5. І хоча показник далеко не найгірший по країні, таке повітря може викликати певний дискомфорт при диханні у чутливих людей.


Рівень забруднення повітря у Кременчуці зростає


 

За допомогою бота кременчужани можуть не тільки дізнатися про рівень забруднення повітря, а й швидко подати скаргу у разі виникнення забруднення.


 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: екологія вонь промисловість
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Коментарі: 1

490
shtai:
Сьогодні, 14:29

Брехнею з виконкому дихають кременчужани.


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