Чим дихають кременчужани

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 388 Коментарів: 1

За даними екологічного чат-бота SaveEcoBot, станом на 9.00 30 березня у Кременчуці зафіксовано помірний рівень забруднення повітря.













Слід зазначити, що в даному випадку повітря досліджується лише за одним показником – вмістом дрібнодисперсного пилу фракції РМ2.5. І хоча показник далеко не найгірший по країні, таке повітря може викликати певний дискомфорт при диханні у чутливих людей.









За допомогою бота кременчужани можуть не тільки дізнатися про рівень забруднення повітря, а й швидко подати скаргу у разі виникнення забруднення.



