Кременчук

Рівень забруднення повітря у Кременчуці зростає

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 038 Коментарів: 4

 

Наведені дані за 2020 рік

Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневского оприлюднила дані за перше півріччя 2020 року, згідно з якими екологічне становище в Україні стрімко погіршується, і дані по Кременчуку невтішні.


 

Серед 39 міст, в яких проводилися дослідження, у 10 спостерігається високий рівень забрудненості (за комплексним індексом забрудненості атмосфери) – і Кременчук входить у цю групу. Найвищий рівень забрудненості у Маріуполі (14,3), а найчистіше повітря у Горішніх Плавнях (1,4).


 

У 16 містах бачимо покращення екологічної ситуації, в той час як у 8 ситуація погіршилася. Найбільше підвищився рівень забрудненості у Кременчуці та Черкасах.


Від насиченості повітря шкідливими речовинами страждають в першу чергу діти, люди похилого віку та особи, що мають хронічні респіраторні захворювання. Кашель, швидка втомлюваність та головний біль можуть стати першими сигналами організму, які не варто зневажати.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: загрязнение воздуха
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Коментарі: 4

841
inattentive:
Сьогодні, 15:15

Интересно , а кто сейчас делает замеры по Кременчугу ?


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Джо:
Сьогодні, 15:18

всегда думал, что Комсомольск это "экологический ад". А судя по данным, это просто какой-то оазис)


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evgeniys:
Сьогодні, 15:21

То ли еще будет, лето близко, встречайте.. п.с. а воз и ныне там. искали искали кто воняет, так и не нашли...


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Gav-gav:
Сьогодні, 15:21

Какие дальнейшие действия по улучшению экологической ситуации в Кременчуге будут предприняты? С кого спрос?


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