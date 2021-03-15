Рівень забруднення повітря у Кременчуці зростає

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 038 Коментарів: 4

Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневского оприлюднила дані за перше півріччя 2020 року, згідно з якими екологічне становище в Україні стрімко погіршується, і дані по Кременчуку невтішні.





Серед 39 міст, в яких проводилися дослідження, у 10 спостерігається високий рівень забрудненості (за комплексним індексом забрудненості атмосфери) – і Кременчук входить у цю групу. Найвищий рівень забрудненості у Маріуполі (14,3), а найчистіше повітря у Горішніх Плавнях (1,4).





У 16 містах бачимо покращення екологічної ситуації, в той час як у 8 ситуація погіршилася. Найбільше підвищився рівень забрудненості у Кременчуці та Черкасах.





Від насиченості повітря шкідливими речовинами страждають в першу чергу діти, люди похилого віку та особи, що мають хронічні респіраторні захворювання. Кашель, швидка втомлюваність та головний біль можуть стати першими сигналами організму, які не варто зневажати.