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У Кременчуці затримали зловмисника, який поранив ножем жінку

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 1 247

 

Постраждалу забрала «швидка»

У Кременчуці затримали зловмисника, який поранив ножем жінку. Як повідомляє патрульна поліція міста, це сталося у ніч на 15 березня на вул. Київській. 


До поліції звернулася 16-річна дівчина, яка повідомила, що на її маму під час сварки напав знайомий. Патрульні, які прибули на виклик, побачили 35-річну жінку на підлозі. Їй викликали «швидку». У постраждалої колото різана рана. Її життю нічого не загрожує. 


Правоохоронці отримали прикмети зловмисника, обстежили територію поблизу будинку, та знайшли чоловіка на зупинці «Меморіал Вічно живим». 


Як повідомили у Кременчуцькому відділі поліції, за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: тілесні ушкодження ножове поранення
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