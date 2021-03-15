У Кременчуці затримали зловмисника, який поранив ножем жінку

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 1 247

У Кременчуці затримали зловмисника, який поранив ножем жінку. Як повідомляє патрульна поліція міста, це сталося у ніч на 15 березня на вул. Київській.





До поліції звернулася 16-річна дівчина, яка повідомила, що на її маму під час сварки напав знайомий. Патрульні, які прибули на виклик, побачили 35-річну жінку на підлозі. Їй викликали «швидку». У постраждалої колото різана рана. Її життю нічого не загрожує.





Правоохоронці отримали прикмети зловмисника, обстежили територію поблизу будинку, та знайшли чоловіка на зупинці «Меморіал Вічно живим».





Як повідомили у Кременчуцькому відділі поліції, за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження.