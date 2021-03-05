Чистий Кременчук: як визначити рівень забруднення довкілля та впливати на вирішення екопроблем

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 474

Сервіси на основі відритих даних допомагають викривати корупційні схеми, через які відбуваються порушення екологічного законодавства державними та приватними підприємствами, відслідковувати екологічну ситуацію, попереджати незаконні або шкідливі для довкілля дії та вимагати впровадження природоохоронних заходів

Завдяки відкриттю державних даних у сфері екології українці можуть моніторити якість повітря та поверхневих вод, боротися зі стихійними сміттєзвалищами та пожежами в екосистемах, а також здійснювати контроль за дотриманням підприємствами екологічного законодавства.

Про це йдеться у новому дослідженні про вплив відкритих даних у сфері екології від Міністерства цифрової трансформації та проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS». У ньому проаналізували, як за допомогою відкритих даних можна вирішувати проблеми із забрудненням довкілля, розглянули успішно реалізовані кейси та оцінили антикорупційний і соціальний вплив екологічних даних для суспільства.





Чому важливі відкриті дані у сфері екології?





Питання забруднення довкілля є важливим для 93% українців. Завдяки Постанові №835 державні органи відкрили десятки реєстрів у сфері екології: дані про якісний стан поверхневих вод, ліцензії на поводження з небезпечними відходами, дозволи на викиди в атмосферне повітря, на користування надрами та спецводокористування і багато інших.

Публікація державних даних на Єдиному державному порталі відкритих даних у вільному доступі – це перший крок. Дані мають бути легкими у розумінні навіть непрофільним фахівцям. Тому на основі цих даних розробники створюють зручні у застосуванні сервіси, які полегшують громадянам пошук інформації про стан довкілля, наявність забруднювачів та потенційно небезпечних об’єктів, які можуть вплинути на здоров’я, вибір місця проживання та на інші сфери життя.









Які сервіси та ініціативи допоможуть у вирішенні екологічних проблем





Моніторинг забруднення поверхневих вод

Перевірити якість води допоможуть інструменти «Чиста вода» та «Відкрите довкілля», які використовують дані Державного агентства водних ресурсів. Вони надають інформацію щодо показників забрудненості найбільших річкових басейнів України. «Чиста вода» також містить список підприємств, які забруднюють річки у кожному регіоні, та обсяги цих забруднень.





Моніторинг якості повітря





За допомогою сервісів SaveEcoBot, СityScale, EcoCity, ЛУН Місто Air, EcoInfo можна дізнатися про якість повітря у населених пунктах. Вони збирають дані щодо забруднення атмосфери з окремих державних, громадських та приватних систем моніторингу повітря. А завдяки використанню сервісом SaveEcoBot набору даних Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів про дозволи на викиди можна моніторити обсяги небезпечних речовин, що потрапляють в атмосферу від підприємств та обґрунтовано вимагати природоохоронних інвестицій у разі значного забруднення. А мешканцям – уникати перебування на відкритому повітрі під час небезпечного забруднення атмосфери або обирати житло у районі з менш забрудненим повітрям.





Боротьба зі стихійними сміттєзвалищами





Україна належить до десятки країн за обсягом виробництва сміття у світі. А стихійних сміттєзвалищ нараховується, за різними оцінками, від 10 до понад 26 тисяч у країні. Через сервіс «Екомапа» від Міндовкілля громадяни можуть подати звернення про виявлені незаконні сміттєзвалища, щоб їх ліквідували. Також на карті є дані про легальні полігони, а також змога моніторити місця поводжень із небезпечними відходами.









Боротьба з пожежами в екосистемах України





У 2019 році сталося близько 40 тисяч пожеж в екосистемах України. Близько 80% сезонних пожеж в агрополях повторюються на ділянках одних і тих самих власників/користувачів. Проєкт «Не пали – компостуй!» допомагає громадам вирішувати питання спалюванню стерні, опалого листя, органічних та інших садових і сільськогосподарських відходів. Запровадження практики компостування сприяє покращенню якості повітря, водночас допомагаючи у вирішенні екологічних викликів і покращуючи ситуацію з утилізацією органічних відходів у місцевих громадах.





Контроль за дотриманням підприємствами екологічного законодавства





Сервіси на основі відритих даних допомагають викривати корупційні схеми, через які відбуваються порушення екологічного законодавства державними та приватними підприємствами, відслідковувати екологічну ситуацію, попереджати незаконні або шкідливі для довкілля дії та вимагати впровадження природоохоронних заходів.

У такий спосіб відкриті дані дають змогу підвищити ефективність екологічної політики на національному та регіональному рівнях, а також підвищувати екологічну обізнаність населення та сприяти громадському контролю.

Дізнатися більше про ці та інші сервіси, а також успішні історії використання даних можна у звіті «Антикорупційний та соціальний вплив відкритих державних даних у сфері екології». Це п’ятий звіт із серії якісних досліджень, у яких аналізують вплив відкриття даних на галузі економіки України. Також можна ознайомитися із дослідженнями у будівельній, дорожній, медичній та сфері провадження бізнесу.