За необхідності протягом 3-4 діб на базі цього медзакладу зможуть розгорнути ліжка для хворих на коронавірусну хворобу
Центральну районну лікарню включать у резерв як тимчасовий ковідний шпиталь. За інформацією очільника департаменту охорони здоров'я Максима Середи, за необхідності протягом 3-4 діб на базі цього медичного закладу зможуть розгорнути ліжка для хворих на коронавірусну хворобу.
18 березня у цьому медзакладі фахівці департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА провели перевірку, у них є деякі зауваження та побажання, які керівник ЦРЛ виконає у найближчий тиждень.
Враховуючи ліжка ЦРЛ, у Кременчуці госпітальна база може бути розгорнута до 515 ліжок. За словами Максима Середи, цього цілком достатньо навіть при пікових навантаженнях.
Наразі завантаженість ліжкового фонду у нашому місті становить менше 40%, але це за рахунок того, що у Кременчуці є два резервні ковідні шпиталі.