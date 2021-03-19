Центральну районну лікарню включать у резерв як тимчасовий ковідний шпиталь

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За необхідності протягом 3-4 діб на базі цього медзакладу зможуть розгорнути ліжка для хворих на коронавірусну хворобу

Центральну районну лікарню включать у резерв як тимчасовий ковідний шпиталь. За інформацією очільника департаменту охорони здоров'я Максима Середи, за необхідності протягом 3-4 діб на базі цього медичного закладу зможуть розгорнути ліжка для хворих на коронавірусну хворобу.





18 березня у цьому медзакладі фахівці департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА провели перевірку, у них є деякі зауваження та побажання, які керівник ЦРЛ виконає у найближчий тиждень.





- Вони за необхідності зможуть бути таким же шпиталем, як зараз розгорнутий на базі Першої міської лікарні. Поки що такої необхідності немає, але вони повинні бути готові до розгортання, - сказав пан Середа про Центральну районну лікарню.





Враховуючи ліжка ЦРЛ, у Кременчуці госпітальна база може бути розгорнута до 515 ліжок. За словами Максима Середи, цього цілком достатньо навіть при пікових навантаженнях.





Наразі завантаженість ліжкового фонду у нашому місті становить менше 40%, але це за рахунок того, що у Кременчуці є два резервні ковідні шпиталі.