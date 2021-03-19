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Під Кременчуком водій КАМАЗа не помітив Jeep

Сьогодні, 11:12 Переглядів: 749

   

Водій КАМАЗа не мав змоги побачити «джип»

Біля магазину «Поворот» у с. Кривуші сталася ДТП. Як повідомляє очевидець Костянтин водій КАМАЗа здавав задом бо проїхав поворот, Jeep їхав за ним і зупинився впритул. Водій КАМАЗа не мав змоги побачити Jeep.


  

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Костянтин Федчун
Теги: ДТП
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