Під Кременчуком водій КАМАЗа не помітив Jeep

Сьогодні, 11:12 Переглядів: 749

Біля магазину «Поворот» у с. Кривуші сталася ДТП. Як повідомляє очевидець Костянтин водій КАМАЗа здавав задом бо проїхав поворот, Jeep їхав за ним і зупинився впритул. Водій КАМАЗа не мав змоги побачити Jeep.



