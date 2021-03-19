Із розсіченням патрульний Володимир Домащенко змусив суперника здатися

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 506

З 15 до 17 березня у Сумах проходили змагання з рукопашного бою з-поміж збірних поліцейських команд Національної поліції України. Понад 200 спортсменів з 28 команд з усієї України змагалися за звання кращого. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, участь у змаганнях взяв кременчужанин Володимир Домащенко - старший інспектор батальйону патрульної поліції Кременчука. Він став переможцем у найпрестижнішій ваговій категорії - понад 90 кг.



У фінальному двобої з представником Донеччини Володимир отримав розсічення та програвав за очками, проте провів рішучу атаку, перевів суперника в партер та виконав задушливий прийом, чим змусив його здатися та достроково завершив поєдинок.



Зауважимо, що спорт займає важливе місце у житті Володимира. Тренування з дитинства дали свої результати. З багатьох напрямків він обрав кікбоксинг. Почавши тренуватись, Володимир в цей же рік завоював 1-ше місце на Кубку України WPKA та чемпіонаті України ISKA.





2018 рік: знову перемога у чемпіонаті України WPKA, чемпіонаті України ISKA та 2-ге місце у чемпіонаті світу ISKA.

Ставши срібним призером чемпіонату світу з кікбоксингу ІSKA. За досягнення високих спортивних результатів та успішних виступів, кременчуцькому спортсмену присвоєно звання «Майстер спорту України міжнародного класу» з кікбоксингу ISKA.





2019 рік: 1-ше місце у чемпіонаті України ISKA та Кубку України WPKA. Також у 2019 році у Мілані він виборов дві золоті медалі та став дворазовим чемпіоном світу з кікбоксингу ІSKA. І у 2020 році отримав почесне звання заслужений майстер спорту України.