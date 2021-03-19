У Кременчуці спаплюжили могилу загиблого Героя АТО Олексія Древаля

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Допоможіть знайти вандалів
Сьогодні вранці, 19 березня, невідомі підпалили покришку біля могили загиблого військогослужбовця Олексія Древаля. Про це повідомила сестра військовослужбовця волонтерка Тетяна Ященко.
Тут 1/2 комментаторов таких, психических, любителей срусскаго мира.
це ж тварюка якась могла зробити, нелюдь.За таке тре позбавляти громадянства.