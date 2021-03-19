У Кременчуці спаплюжили могилу загиблого Героя АТО Олексія Древаля

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 174 Коментарів: 2

Сьогодні вранці, 19 березня, невідомі підпалили покришку біля могили загиблого військогослужбовця Олексія Древаля. Про це повідомила сестра військовослужбовця волонтерка Тетяна Ященко.





- Сьогодні о 5.00 хтось підпалив покришку біля могили мого брата. Петрівка!!! Прошу максимальної допомоги знайти цих вир*. Записи реєстраторів потрібні, особливо маршрутки 16, – написала Тетяна.



