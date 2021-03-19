Надзвичайні новини, Воины света

У Кременчуці спаплюжили могилу загиблого Героя АТО Олексія Древаля

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 174 Коментарів: 2

 

Допоможіть знайти вандалів 

Сьогодні вранці, 19 березня, невідомі підпалили покришку біля могили загиблого військогослужбовця Олексія Древаля. Про це повідомила сестра військовослужбовця волонтерка Тетяна Ященко.


- Сьогодні о 5.00 хтось підпалив покришку біля могили мого брата. Петрівка!!! Прошу максимальної допомоги знайти цих вир*. Записи реєстраторів потрібні, особливо маршрутки 16, – написала Тетяна. 


1
Автор: Альона Душенко
Теги: війна могила Олексій Древаль АТО
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 2

504
Дмитрий:
Сьогодні, 12:23

Тут 1/2 комментаторов таких, психических, любителей срусскаго мира.


3 2
2 801
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:30

це ж тварюка якась  могла зробити, нелюдь.За таке тре позбавляти громадянства.


2 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх