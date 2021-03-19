У Кременчуці безпритульні собаки покусали дівчину

Сьогодні, 10:14 Переглядів: 870 Коментарів: 2

На дівчину напали три тварини

18 березня о 13.10 до дитячої міської лікарні звернулась 16-річна дівчина, яку покусали собаки.





Як стало відомо з оперативного зведення мерії, дівчина навчається у Регіональному центрі професійно-технічної освіти №1. Медики діагностували укушені рани та садна на обох гомілках.





Постраждала розповіла, що вранці того ж дня на неї напали три безпритульні собаки, які проживають на території закинутого домоволодіння неподалік вул. Виноградної, де й мешкає дівчина.





Медики надали допомогу потерпілій, зараз вона знаходиться на амбулаторному лікуванні.