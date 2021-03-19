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У Кременчуці безпритульні собаки покусали дівчину

Сьогодні, 10:14 Переглядів: 870 Коментарів: 2

На дівчину напали три тварини

18 березня о 13.10 до дитячої міської лікарні звернулась 16-річна дівчина, яку покусали собаки.


Як стало відомо з оперативного зведення мерії, дівчина навчається у Регіональному центрі професійно-технічної освіти №1. Медики діагностували укушені рани та садна на обох гомілках.


Постраждала розповіла, що вранці того ж дня на неї напали три безпритульні собаки, які проживають на території закинутого домоволодіння неподалік вул. Виноградної, де й мешкає дівчина.


Медики надали допомогу потерпілій, зараз вона знаходиться на амбулаторному лікуванні.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: собаки укус
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Коментарі: 2

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Sanay:
Сьогодні, 12:19

2 дня назад при езде на велосипеде тоже напала кучка собак... в след раз просто молча не проеду, сильно смело себя вели чутьли за кросовок не хватали.

 

И да, приглашаю защитников подобных собак посмотреть как они на людей кидаются.


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zzzzzz:
Сьогодні, 12:32

Медики надали допомогу потерпілій, зараз вона знаходиться на амбулаторному лікуванні.


 а з собаками шо?


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