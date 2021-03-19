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На Полтавщині у будинку без ознак пожежі знайшли обгоріле тіло чоловіка

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 532

За попередніми даними, постраждалий загинув внаслідок необережного користування газовою плитою

На Полтавщині у будинку без ознак пожежі знайшли обгоріле тіло чоловіка. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, це сталося у Кобеляках 18 березня близько 11.30. 


39-річного чоловіка знайшли в господарчій будівлі. На ньому був обгорілий одяг, волосся та сліди термічних опіків. У будівлі ознак горіння не побачили. За попередніми даними, постраждалий загинув внаслідок необережного користування газовою плитою. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: газ смерть
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