Хокейний клуб «Кременчук» дізнався суперників у чвертьфіналі плей-оф УХЛ

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Вчора, 18 березня, відбулись заключні матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги Паріматч сезону 2020/21. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.





Таким чином, «Донбас», який здобув дострокову перемогу у чемпіонаті автоматично отримує путівку в півфінал плей-оф, а команди, що розташувалися з другого по сьоме місце розіграють місця в 1/2 в стадії чвертьфіналу. «Крижані Вовки», які фінішували останніми, завершили для себе сезон 2020/21.





Вирішальна стадія чемпіонату – плей-оф поточного сезону УХЛ Паріматч – стартує 22-го і 23-го березня в Кременчуці, Києві та Краматорську відповідно:

Спочатку 22-го березня о 18:00 чвертьфінал плей-оф відкриють «Кременчук» та «Білий Барс», а о 19:30 свій чвертьфінальний поєдинок зіграють «Сокіл» і «Маріуполь»;

23 березня о 18:00 перший поєдинок чвертьфінального свого протистояння проведуть «Краматорськ» та «Дніпро».





Чвертьфінали плей-оф чемпіонату УХЛ Паріматч пройдуть до двох перемог однієї з команд. Після стартових матчів в Кременчуці, Києві та Краматорську чвертьфінальні серії переїдуть до Білої Церкви, Маріуполь і Херсон (24 і 25 березня відповідно). Також, у разі необхідності, команди проведуть треті, вирішальні, матчі чвертьфіналів – вони відбудуться в Кременчуці, Києві та Краматорську 26 і 27 березня.





Донеччани свої матчі 1/2 зіграють 30 березня, 1, 4 і 6 квітня. У разі необхідності 8, 10 і 12 квітня відбудуться вирішальні поєдинки. Для другої півфінальної пари серія почнеться 31 березня, після чого команди зустрінуться 2, 5 і 7 квітня, в разі потреби – 9, 11 і 13 квітня будуть зіграні вирішальні матчі в цій парі.





Відзначимо, що перший, другий, п’ятий і сьомий матчі будуть зіграні на майданчику команди з найвищим номером посіву. Матчі фіналу плей-оф відбудуться 17, 19, 22 і 24 квітня, а в разі потреби, команди проведуть матчі 27, 29 квітня і 1 травня для визначення чемпіона.

Нагадаємо, що півфінальні та фінальна серії плей-оф чемпіонату УХЛ Паріматч будуть зіграні до 4 перемог однієї з команд.