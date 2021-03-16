Будьте тверезі за кермом: відзавтра штрафи за п'яну їзду суттєво збільшаться

Патрульна поліція Кременчука попереджає: 17 березня набуває чинності Закон №1231-ІХ, який посилить відповідальність за окремі порушення правил безпеки дорожнього руху.
Зміни, передбачені законом, достатньо суттєві, тож є надія, що він дійсно вплине на рівень безпеки дорожнього руху в країні.
1. Підвищується відповідальність за ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп'яніння):
2. Встановлено кримінальну відповідальність за ст. 286-1 КК України за вчинення ДТП з потерпілими у стані сп’яніння та умови відбуття покарання за вчинення такого кримінального правопорушення (прибираються більшість можливостей уникнення та пом’якшення покарання).
3. Забороняється застосування судами малозначності та передачі справи на розгляд громадській організації або трудовому колективу (ст. 21, 22 КУпАП) під час розгляду справ за ст. 130 КУпАП. Водночас строк, протягом якого правопорушника можна притягнути до відповідальності, збільшено з 3 місяців до 1 року.
4. Скасовано необхідність залучення свідків під час оформлення поліцейськими матеріалів за ст. 130 КУпАП, за умови застосування поліцейськими засобів фотозйомки (відеозапису).
5. Скасовано необхідність залучення понятих під час оформлення патрульними і муніципальними інспекторами з паркування будь-яких тимчасових затримань транспортного засобу за умови ведення відео або фото фіксації таких порушень.
6. Уточнено порядок використання фото- і відеотехніки в службовій діяльності поліцейських. Прибрано подвійні трактування норм щодо використання приладу для вимірювання швидкості TruCAM (ст.40 ЗУ «Про НПУ»)
7. Підвищено штрафи за залишення місця ДТП (ст. 122-4 КУпАП) — 3400 грн або позбавлення права керування від 1 до 2 років або адмінарешт від 10 до 15 діб. А штраф за вчинення ДТП підвищено до 850 грн.
За вказаною статтею, а також за незупинку на вимогу поліцейського (ст. 122-2 КУпАП) і порушення правил проїзду залізничних перехресть (ст. 123 КУпАП), повторне керування несправним транспортним засобом (ст. 121 КУпАП) чи за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування, або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування (ст. 126 КУпАП) судам забороняється застосування малозначності (ст. 22 КУпАП).
8. Змінено правила обчислення строку позбавлення права керування: у випадку вчинення водієм повторного порушення під час дії строку позбавлення невідбута частина позбавлення приєднується до нової, а не поглинається, як раніше. Водночас загальний строк позбавлення права керування тз може бути більшим, ніж гранично допустимий – більше 10 років.
9. Підвищено штрафи за ст. 121 КУпАП, саме:
10. Підвищено штрафи за ст. 122 КУпАП, а саме:
11. Підвищено штрафи за ст. 126 КУпАП, а саме:
12. Підвищено штраф за ст. 127 КУпАП:
У випадку вчинення їх в стані сп’яніння — 680 грн, а у випадку створення аварійної ситуації — 850 грн.
13. У 16 ЗУ України «Про дорожній рух» встановлено обов’язок водія:
Відповідне право поліцейського вимагати це - додатково закріплене в ст. 32 ЗУ «Про Національну поліцію».
Поліція закликає громадян відповідально ставитись до керування транспортними засобам і сподівається, що зміни, внесені новим законом, посприяють підвищенню свідомості населення.