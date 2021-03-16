У Полтаві фура насмерть збила жінку

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У Полтаві фура насмерть збила жінку. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося сьогодні, 16 березня близько 8.30 на на перехресті вулиць Героїв Чорнобильців та Раїси Кириченко.









Постраждала загинула від отриманих травм. Її особу та обставини ДТП встановлюють.





Вирішується питання про внесення слідчим відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.