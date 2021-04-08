Оновили графік роботи ЦОП на Полтавщині

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 284

На час карантину продовжують діяти обмеження

Прийом громадян у Центрах обслуговування платників податків Полтавської області буде здійснюватися за оновленим графіком.





Години прийому:





з понеділка по четвер - з 8.00 до 17.15

п’ятниця - з 8.00 до 16.00

субота та неділя вихідні.

Обідня перерва – з 12.00 до 13.00









ГУ ДПС у Полтавській області нагадує, що на час карантину продовжують діяти деякі обмеження та рекомендації:

кількість відвідувачів, перебуваючих у приміщенні ЦОП, не повинна перевищувати кількість працюючих робочих місць для обслуговування;

кожні дві години робиться перерва 10-15 хв для проведення санітарної обробки та провітрювання;

обов’язковим є дотримання соціальної дистанції (не менше 1м);

відстань між відвідувачами, що очікують дозволу на вхід до приміщення, має бути не менше 1,5м;

до приміщення дозволено входити виключно у масках або респіраторах, в рукавичках та після дезінфекції рук;

вхідна кореспонденція приймається через скриньки біля входу до приміщення ЦОП або через режим листування в Електронному кабінеті;

людям з ознаками ГРВІ вхід до приміщення заборонено.

Кременчужани можуть звернутися у ЦОП за адресою: вул. Троїцька, 76, а записатись на особистий прийом – за телефоном: (0532) 50-35-21. Поштова електронна скринька для подання електронних звернень: poltava.rez@tax.gov.ua