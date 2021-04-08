Кременчук, Споживач, Полтавщина

Оновили графік роботи ЦОП на Полтавщині

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 284

 

На час карантину продовжують діяти обмеження

Прийом громадян у Центрах обслуговування платників податків Полтавської області буде здійснюватися за оновленим графіком.


Години прийому:


  • з понеділка по четвер - з 8.00 до 17.15
  • п’ятниця - з 8.00 до 16.00
  • субота та неділя вихідні.


Обідня перерва – з 12.00 до 13.00



ГУ ДПС у Полтавській області нагадує, що на час карантину продовжують діяти деякі обмеження та рекомендації:

  • кількість відвідувачів, перебуваючих у приміщенні ЦОП, не повинна перевищувати кількість працюючих робочих місць для обслуговування;
  • кожні дві години робиться перерва 10-15 хв для проведення санітарної обробки та провітрювання;
  • обов’язковим є дотримання соціальної дистанції (не менше 1м);
  • відстань між відвідувачами, що очікують дозволу на вхід до приміщення, має бути не менше 1,5м;
  • до приміщення дозволено входити виключно у масках або респіраторах, в рукавичках та після дезінфекції рук;
  • вхідна кореспонденція приймається через скриньки біля входу до приміщення ЦОП або через режим листування в Електронному кабінеті;
  • людям з ознаками ГРВІ вхід до приміщення заборонено.

Кременчужани можуть звернутися у ЦОП за адресою: вул. Троїцька, 76, а записатись на особистий прийом – за телефоном: (0532) 50-35-21.  Поштова електронна скринька для подання електронних звернень: poltava.rez@tax.gov.ua

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: податки
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