Оновили графік роботи ЦОП на Полтавщині

На час карантину продовжують діяти обмеження
Прийом громадян у Центрах обслуговування платників податків Полтавської області буде здійснюватися за оновленим графіком.
Години прийому:
- з понеділка по четвер - з 8.00 до 17.15
- п’ятниця - з 8.00 до 16.00
- субота та неділя вихідні.
Обідня перерва – з 12.00 до 13.00
ГУ ДПС у Полтавській області нагадує, що на час карантину продовжують діяти деякі обмеження та рекомендації:
- кількість відвідувачів, перебуваючих у приміщенні ЦОП, не повинна перевищувати кількість працюючих робочих місць для обслуговування;
- кожні дві години робиться перерва 10-15 хв для проведення санітарної обробки та провітрювання;
- обов’язковим є дотримання соціальної дистанції (не менше 1м);
- відстань між відвідувачами, що очікують дозволу на вхід до приміщення, має бути не менше 1,5м;
- до приміщення дозволено входити виключно у масках або респіраторах, в рукавичках та після дезінфекції рук;
- вхідна кореспонденція приймається через скриньки біля входу до приміщення ЦОП або через режим листування в Електронному кабінеті;
- людям з ознаками ГРВІ вхід до приміщення заборонено.
Кременчужани можуть звернутися у ЦОП за адресою: вул. Троїцька, 76, а записатись на особистий прийом – за телефоном: (0532) 50-35-21. Поштова електронна скринька для подання електронних звернень: poltava.rez@tax.gov.ua