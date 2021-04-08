Поліцейські Зінькова допомогли 84-річному дідусю повернутися додому

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8 квітня, близько 13.00, до відділення поліції №4 міста Зіньків звернулась місцева жителька і повідомила про зникнення батька, інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.





З’ясувалося, що старенький близько 10.00 планував поїхати велосипедом у центр міста – але пройшло вже чимало часу, а він так і не повернувся додому. Жінка розповіла, що її батько має проблеми з пам’яттю, а самостійні пошуки не дали результату.





На пошуки дідуся було негайно зорієнтовано всі наряди поліції – і вже за годину чоловіка відшукали на одній з вулиць Зінькова. Загрози життю та здоров’ю пенсіонера наразі немає.