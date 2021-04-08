У Кременчуці чоловік досмерті забив родича

Вчора, 17:01 Переглядів: 1 502

Тепер йому загрожує 10 років тюрми

У Кременчуці чоловік досмерті забив родича і намагався заплутати слідство, повідомляє пресслужба поліції.





6 квітня, в 23.00, до поліції надійшло повідомлення, що в квартирі багатоповерхівки у Кременчуці виявили тіло 67-річного чоловіка зі слідами насильства. Поліція прибула на місце події та встановила підозрюваного в скоєнні цього злочину.

- Тілесні ушкодження потерпілому наніс 49-річний чоловік, родич померлого. Саме цей чоловік і повідомив до поліції про смерть , намагаючись відвести від себе підозру та заплутати поліцейських. Однак це йому не вдалося. Слідчі здобули докази, що дають підстави обґрунтовано підозрювати фігуранта у вчиненні тяжкого злочину. Його затримано, - повідомив Араік Кочкадамян, начальник відділення поліції №1 Кременчуцького райуправління.





Наразі слідчий, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, повідомив кременчужанину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.





У разі доведення вини судом підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.



