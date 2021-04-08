У Кременчуці чоловік досмерті забив родича і намагався заплутати слідство, повідомляє пресслужба поліції.
6 квітня, в 23.00, до поліції надійшло повідомлення, що в квартирі багатоповерхівки у Кременчуці виявили тіло 67-річного чоловіка зі слідами насильства. Поліція прибула на місце події та встановила підозрюваного в скоєнні цього злочину.
Наразі слідчий, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, повідомив кременчужанину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
У разі доведення вини судом підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.