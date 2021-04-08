Де завтра у Кременчуці відключатимуть електроенергію: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 450

Це пов’язано з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 9 квітня у місті відбудуться перерви в електропостачанні. Пов’язано це з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання.





З 06.00 до 18.00 світло відключатимуть за адресами:

вул. Говорова;

вул. Військова;

вул. Миколи Кучми;

вул. Редутна;

вул. Олеся Гончара;

вул. Деповська;

пров. Столярний;

пров. Редутний.





З 08.00 до 17.00 без світла доведеться посидіти мешканцям: