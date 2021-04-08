Кременчук

Де завтра у Кременчуці відключатимуть електроенергію: адреси

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Це пов’язано з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 9 квітня у місті відбудуться перерви в електропостачанні. Пов’язано це з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання.


З 06.00 до 18.00 світло відключатимуть за адресами:

  • вул. Говорова;
  • вул. Військова;
  • вул. Миколи Кучми;
  • вул. Редутна;
  • вул. Олеся Гончара;
  • вул. Деповська;
  • пров. Столярний;
  • пров. Редутний.


З 08.00 до 17.00 без світла доведеться посидіти мешканцям:

  • вул. Олексія Древаля;
  • вул. Мечнікова;
  • вул. Нечуя-Левицького;
  • вул. Манагарова, 3-А, 3-Б;
  • пров. Петрівський;
  • пров. Ціолковського;
  • пров. Прибрежний;
  • туп. Сонячний;
  • туп. Канівський;
  • туп. Петрівський;
  • туп. Автозаводський;
  • пр. Сонячний. 
     
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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