Де завтра у Кременчуці відключатимуть електроенергію: адреси

Це пов’язано з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 9 квітня у місті відбудуться перерви в електропостачанні. Пов’язано це з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання.
З 06.00 до 18.00 світло відключатимуть за адресами:
- вул. Говорова;
- вул. Військова;
- вул. Миколи Кучми;
- вул. Редутна;
- вул. Олеся Гончара;
- вул. Деповська;
- пров. Столярний;
- пров. Редутний.
З 08.00 до 17.00 без світла доведеться посидіти мешканцям:
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Мечнікова;
- вул. Нечуя-Левицького;
- вул. Манагарова, 3-А, 3-Б;
- пров. Петрівський;
- пров. Ціолковського;
- пров. Прибрежний;
- туп. Сонячний;
- туп. Канівський;
- туп. Петрівський;
- туп. Автозаводський;
- пр. Сонячний.