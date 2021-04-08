В кінці робочого дня: чотирилапий майстер-клас по переходу проїжджої частини

Чудовий приклад того, як потрібно переходити проїзну частину від друзів наших менших Ось вони, наприклад, сумлінно дотримуються ПДР. А ви?
З початку року кременчуцькі патрульні притягнули до відповідальності 214 пішоходів за перехід у недозволеному місці. Наразі сума штрафу складає 255 грн. Про це повідомила пресслужба патрульної полыції.
Кілька порад:
- не стійте і не йдіть в притул до проїзної частини;
- не користуйтеся ґаджетами на дорозі;
- не вибігайте на дорогу; не перебігайте проїзну частину; озирніться і переконайтеся, що вас помітили; навіть на зелене світло не поспішайте переходити, зачекайте, аби усі зупинилися;
- будьте помітними на дорозі — одягайте світлий одяг; використовуйте світловідбиваючі елементи; завжди враховуйте погодні умови і пору дня;
- не затуляйте собі огляд парасольками, шарфами чи шапками під час перетину дороги.
Водії, наближаючись до пішохідних переходів, зменшуйте швидкість та пропустіть тих, хто переходить дорогу.