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В кінці робочого дня: чотирилапий майстер-клас по переходу проїжджої частини

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 266 Коментарів: 1

 

Чудовий приклад того, як потрібно переходити проїзну частину від друзів наших менших Ось вони, наприклад, сумлінно дотримуються ПДР. А ви?

З початку року кременчуцькі патрульні притягнули до відповідальності 214 пішоходів за перехід у недозволеному місці. Наразі сума штрафу складає 255 грн. Про це повідомила пресслужба патрульної полыції.
Кілька порад:
  • не стійте і не йдіть в притул до проїзної частини;
  • не користуйтеся ґаджетами на дорозі;
  • не вибігайте на дорогу; не перебігайте проїзну частину; озирніться і переконайтеся, що вас помітили; навіть на зелене світло не поспішайте переходити, зачекайте, аби усі зупинилися;
  • будьте помітними на дорозі — одягайте світлий одяг; використовуйте світловідбиваючі елементи; завжди враховуйте погодні умови і пору дня;
  • не затуляйте собі огляд парасольками, шарфами чи шапками під час перетину дороги.
Водії, наближаючись до пішохідних переходів, зменшуйте швидкість та пропустіть тих, хто переходить дорогу.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: майстер-клас собаки перехід
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Коментарі: 1

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кремень:
Сьогодні, 18:34

Не удивительно .Часть людей намного хуже животных.!Во всем.


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